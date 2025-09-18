Brava Madrid Festival: cartel por días, horarios, cómo llegar y cortes de tráfico previstos
Te contamos la información clave sobre el festival que se celebra este fin de semana en el recinto ferial de Torrejón de Ardoz
El verano va llegando a su fin pero los festivales de música aún no han terminado. Después de haber vivido algunos de los más conocidos como el Mad Cool o el Coca-Cola Music Experience, todavía falta por disfrutar de otros como El Jardín de las Delicias Festival y Brava Madrid.
Centrándonos en este último, el Brava Madrid Festival de este 2025, la diversión, la música y el color están servidos. Durante este viernes y sábado, 19 y 20 de septiembre tendrá lugar el festival de música en directo con una nueva edición en la que una de las novedades es su ubicación.
«Ante la imposibilidad de celebrar el festival en IFEMA por motivos ajenos a la organización, estamos felices de anunciar que ya tenemos nuevo espacio: Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, Madrid. Este recinto lo tiene todo para daros el show que os merecéis: naturaleza, lago, zonas de sombra, espacio a lo grande con +80.000 metros cuadrados… ¡Y una conexión excelente con el centro de Madrid!», indican desde la web del festival.
A continuación te ofrecemos la información imprescindible que debes conocer si vas al festival, como el cartel con los artistas que actúan, los escenarios en los que se puede ver a cada uno de ellos, los horarios por fechas y cómo llegar al festival.
Viernes 19 de septiembre
16.00 h: Apertura de puertas
17.15 h: Simétrica - Escenario Repsol
17.30 h: Natalia - Escenario Brava
18.15 h: Le Cocó - Escenario Repsol
18.40 h: A*Teens - Escenario Brava
19.00 h: Macarena Hoffman - Escenario Inferno
19.20 h: Javiera Mena - Escenario Repsol
19.50 h: La Casa Azul - Escenario Brava
20.15 h: Innmir - Escenario Inferno
20.50 h: Miss Caffeina - Escenario Repsol
21.30 h: Chanel - Escenario Brava
21.30 h: Sergio Tyler - Escenario Inferno
22.15 h: Daniela Blasco - Escenario Repsol
22.45 h: Rafha Madrid - Escenario Iferno
22.50 h: Anastacia - Escenario Brava
23.15 h: Ms Nina - Escenario Repsol
00.00 h: Cierre de puertas
Sábado 20 de septiembre
16.00 h: Apertura de puertas
16.15 h: Bingo Edition: Drag Brunch - Escenario Brava
17.20 h: Ani Queen - Escenario Repsol
17.50 h: Kuve & Deteresa - Escenario Brava
18.20 h: Kika Lorace - Escenario Repsol
18.55 h: Alexandra Stan - Escenario Brava
19.00 h: Miqui Mrightside - Escenario Inferno
19.30 h: Chica Sobresalto - Escenario Repsol
20.10 h: Ojete Calor - Escenario Brava
20.15 h: Color - Escenario Inferno
21.00 h: Julieta - Escenario Repsol
21.30 h: Raul Mata - Escenario Inferno
21.40 h: Melanie C - Escenario Brava
22.20 h: María Escarmiento - Escenario Repsol
22.45 h: Ana Julieta - Escenario Inferno
23.00 h: Olly Alexander - Escenario Brava
00.00 h: Cierre de puertas
Cómo llegar al Brava Madrid Festival
Siguiendo las indicaciones que facilita el festival desde su web oficial, los asistentes podrán llegar a las instalaciones tanto en coche propio, ya que hay aparcamiento disponible, como en Cercanías y en autobús.
- Cercanías: Estación Torrejón de Ardoz: Acceso/salida Sur recinto Ferial (C2, C7). A 100 metros del Recinto de Brava Madrid y a tan sólo 20 minutos aprox. desde Atocha.
- Autobús: El festival pone a disposición de los asistentes un bus lanzadera: Ida: Plaza Ventas—Torrejón de Ardoz de 15:30 a 18:30 horas. Vuelta: Torrejón de Ardoz—Plaza ventas de 22:30 a 02:00 horas. Además, indican que existen diferentes líneas de autobuses: 224 (desde Avenida América), 824 (desde Calle Alvarado) y N202 (bus nocturno toda la noche desde Cibeles).
Para cualquier duda o consulta sobre recorrido del transporte público, líneas, estaciones o frecuencias, puedes consultar moovit.es y facilitar tu ida y vuelta del festival.
