Brava Madrid Festival: cartel por días, horarios, cómo llegar y cortes de tráfico previstos

El verano va llegando a su fin pero los festivales de música aún no han terminado. Después de haber vivido algunos de los más conocidos como el Mad Cool o el Coca-Cola Music Experience, todavía falta por disfrutar de otros como El Jardín de las Delicias Festival y Brava Madrid.

Centrándonos en este último, el Brava Madrid Festival de este 2025, la diversión, la música y el color están servidos. Durante este viernes y sábado, 19 y 20 de septiembre tendrá lugar el festival de música en directo con una nueva edición en la que una de las novedades es su ubicación.

«Ante la imposibilidad de celebrar el festival en IFEMA por motivos ajenos a la organización, estamos felices de anunciar que ya tenemos nuevo espacio: Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, Madrid. Este recinto lo tiene todo para daros el show que os merecéis: naturaleza, lago, zonas de sombra, espacio a lo grande con +80.000 metros cuadrados… ¡Y una conexión excelente con el centro de Madrid!», indican desde la web del festival.

A continuación te ofrecemos la información imprescindible que debes conocer si vas al festival, como el cartel con los artistas que actúan, los escenarios en los que se puede ver a cada uno de ellos, los horarios por fechas y cómo llegar al festival.

Brava Festival Madrid Viernes 19 de septiembre 16.00 h: Apertura de puertas

17.15 h: Simétrica - Escenario Repsol

17.30 h: Natalia - Escenario Brava

18.15 h: Le Cocó - Escenario Repsol

18.40 h: A*Teens - Escenario Brava

19.00 h: Macarena Hoffman - Escenario Inferno

19.20 h: Javiera Mena - Escenario Repsol

19.50 h: La Casa Azul - Escenario Brava

20.15 h: Innmir - Escenario Inferno

20.50 h: Miss Caffeina - Escenario Repsol

21.30 h: Chanel - Escenario Brava

21.30 h: Sergio Tyler - Escenario Inferno

22.15 h: Daniela Blasco - Escenario Repsol

22.45 h: Rafha Madrid - Escenario Iferno

22.50 h: Anastacia - Escenario Brava

23.15 h: Ms Nina - Escenario Repsol

00.00 h: Cierre de puertas

Brava Festival Madrid Sábado 20 de septiembre 16.00 h: Apertura de puertas

16.15 h: Bingo Edition: Drag Brunch - Escenario Brava

17.20 h: Ani Queen - Escenario Repsol

17.50 h: Kuve & Deteresa - Escenario Brava

18.20 h: Kika Lorace - Escenario Repsol

18.55 h: Alexandra Stan - Escenario Brava

19.00 h: Miqui Mrightside - Escenario Inferno

19.30 h: Chica Sobresalto - Escenario Repsol

20.10 h: Ojete Calor - Escenario Brava

20.15 h: Color - Escenario Inferno

21.00 h: Julieta - Escenario Repsol

21.30 h: Raul Mata - Escenario Inferno

21.40 h: Melanie C - Escenario Brava

22.20 h: María Escarmiento - Escenario Repsol

22.45 h: Ana Julieta - Escenario Inferno

23.00 h: Olly Alexander - Escenario Brava

00.00 h: Cierre de puertas

Cómo llegar al Brava Madrid Festival

Siguiendo las indicaciones que facilita el festival desde su web oficial, los asistentes podrán llegar a las instalaciones tanto en coche propio, ya que hay aparcamiento disponible, como en Cercanías y en autobús.

- Cercanías: Estación Torrejón de Ardoz: Acceso/salida Sur recinto Ferial (C2, C7). A 100 metros del Recinto de Brava Madrid y a tan sólo 20 minutos aprox. desde Atocha.

- Autobús: El festival pone a disposición de los asistentes un bus lanzadera: Ida: Plaza Ventas—Torrejón de Ardoz de 15:30 a 18:30 horas. Vuelta: Torrejón de Ardoz—Plaza ventas de 22:30 a 02:00 horas. Además, indican que existen diferentes líneas de autobuses: 224 (desde Avenida América), 824 (desde Calle Alvarado) y N202 (bus nocturno toda la noche desde Cibeles).

Para cualquier duda o consulta sobre recorrido del transporte público, líneas, estaciones o frecuencias, puedes consultar moovit.es y facilitar tu ida y vuelta del festival.