El 'boom' de los pisos en garajes y sótanos para en chalés de lujo para alumnos de universidades privadas

Dueños de casas en urbanizaciones junto a universidades habilitan los bajos en plena tensión inmobiliaria

«La situación está tan complicada, que un estudiante que llega tiene difícil el alojamiento», dicen los expertos

El riesgo de las novatadas se muda de los campus a los pisos de estudiantes

Una de las viviendas con el garaje reconvertido en vivienda, en El Bosque (Villaciosa de Odón)
Una de las viviendas con el garaje reconvertido en vivienda, en El Bosque (Villaciosa de Odón) GUILLERMO NAVARRO
Carlos Hidalgo

Existe una especie de ley del silencio en ciertos rincones de Villaviciosa de Odón (30.000 habitantes). La urbanización El Bosque, en parte con viviendas unifamiliares de alto poder adquisitivo y situada costado con costado con el campus principal de la Universidad Europea de Madrid, ... viene sufriendo una metamorfosis: se multiplican los propietarios que están habilitando los sótanos y garajes de sus casas, donde residen, para alquilarlos como estudios o habitaciones para alumnos de la zona. Son aquellos jóvenes que no pueden costearse un pequeño piso o una habitación en condiciones por lo disparatados que están los precios actualmente.

