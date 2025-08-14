Bola de partido para el ecuavóley: Usera tendrá la primera cancha

De los tres millones y medio de habitantes que tiene Madrid, más de 300.000 son suramericanos. En la Comunidad, uno de cada siete residentes son hispanoamericanos, cuando hace 25 años apenas eran 82.000. Muchos vienen a España en busca de oportunidades, dejando atrás ... a familiares y amigos. Pero procuran no desprenderse de sus aficiones y costumbres. Desde hace dos décadas, cuando su llegada a la capital comenzó a acelerarse, los parques de cinco distritos del sureste (Carabanchel, Usera, Latina, Puente de Vallecas y Villaverde), donde viven cerca de 145.000, se convirtieron durante los fines de semana en el escenario de partidos de voleibol y ecuavóley, la derivada hispanoamericana del deporte.

Según cuentan los organizadores de estos encuentros, que pueden llegar a juntar a más de cien personas, siempre pudieron jugar en paz. Pero algo cambió en noviembre de 2024, cuando, denuncian, la Policía comenzó a acudir con regularidad a los parques para poner fin a su reunión, multarles o requisar sus redes y balones.

Dicen los afectados que los agentes suelen alegar un uso erróneo e ilegal de las zonas verdes. Durante los partidos, familias enteras acuden a los parques con sillas de playa, bebidas y comida. Porque para ellos estas tardes van más allá de la práctica deportiva. Algunos de ellos viven con toda su familia en una habitación. O, por lo contrario, lejos de sus seres queridos. «En estas reuniones sentimos que la gente con la que compartimos son como de nuestra familia. Es nuestro principal núcleo de socialización», explica uno de los afectados.

Quienes más acostumbran a acudir a estos partidos suelen ser de países que pertenecen a la Comunidad Andina (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia). Igualmente muchos españoles también forman parte de ellos. Desde noviembre hasta hoy, pese a todo el ruido generado e, incluso, un debate en el Ayuntamiento de Madrid, el tema sigue igual; menos en Usera. En ese distrito, los representantes de los afectados se pusieron de acuerdo para llevar sus quejas a la junta municipal, donde se aprobó delimitar una zona en el parque de Pradolongo para que jueguen al voleibol y al ecuavóley. Eso sí, los baños que se pedían en la propuesta no salieron adelante en la votación. Suelen jugar en zonas terrizas, como canchas de fútbol o baloncesto, que, dicen, si no tendrían un uso menor.

Lucha en las instituciones

«Hay algo más que deporte. Es el momento en que compatriotas y familiares se ven y hablan de cosas de su país, donde viven en libertad», expuso el ya exconcejal de Más Madrid Félix López-Rey, en su último pleno como edil. En la réplica, la delegada de Deporte, Sonia Cea (PP), acusó a la izquierda de utilizar «a una población perfectamente integrada y feliz en Madrid por un puñado de votos» y exigió a Más Madrid una disculpa a la Policía por sus acusaciones. Además, comentó Cea que «en los parques públicos se puede practicar el deporte sin problema en las zonas habilitadas para ello y sobre todo respetando las normativas».

El transcurso de uno de los encuentros en Pan Bendito Tania Sieria

En definitiva, la propuesta, que pedía que se adoptaran «medidas dirigidas a fomentar y facilitar la práctica del voleibol y del ecuavóley dentro de los parques e instalaciones deportivas básicas de la ciudad» no salió adelante por los votos en contra de Vox y el Partido Popular, que pidió una votación por puntos que no fue admitida.

Fuentes del Gobierno municipal han asegurado a ABC que todo lo aprobado en la Junta Municipal de Usera se llevará a cabo en la zona acordada, el parque de Pradolongo. Además, «se va a acondicionar para que esté en buenas condiciones a pesar de que sea una zona verde», explican fuentes del Área de Deporte, aunque todavía no conocen los plazos que determinarán este proceso. El Equipo de Gobierno se compromete a atender proposiciones similares que puedan ir llegando a las diferentes juntas municipales. Y, por su parte, los organizadores han anunciado a este periódico que, a partir de octubre, pretenden traer iniciativas similares a los cinco distritos del sureste de Madrid.

Antidrogas y antibandas

La gran incógnita para los afectados es qué están haciendo mal exactamente. El debate no es claro, ni en sede parlamentaria ni con la Policía, y se suelen implicar varios factores haciendo un señalamiento difuso de las soluciones. Unas veces se alega un mal uso de las instalaciones, y otras el consumo de alcohol, la venta ambulante y las apuestas. En Cibeles, Más Madrid desvió el debate hacia el racismo y la xenofobia. Los organizadores dejan claro su rechazo hacia que este problema tome esa senda, pese a que tienen sus sospechas: «No queremos hablar de racismo porque es un tema vecinal, pero a veces todo apunta a ello», añade Rafael Cabañas, jefe del movimiento. Ante las acusaciones que defienden que las patrullas policiales vienen por el consumo de bebidas alcohólicos, los organizadores dicen que ya están promulgando que no se beba ni una cerveza en estos encuentros: «Si el problema es la cerveza, entendido. Queremos cumplir las normas y poder seguir jugando», añade Cabañas. Y en cuanto a las sospechas de que se realicen apuestas, sostienen que ello no pasa de juegos entre amigos.

Según la plataforma de afectados, su presencia en estos parques del sureste de Madrid es beneficiosa para sus barrios. Aseguran que antes de que comenzaran a instalar sus redes, estas zonas eran puntos de encuentro de drogadictos, que acudían a consumir estupefacientes. Por otro lado, cuentan que las propias asociaciones de vecinos les agradecen la actividad porque dan vida a los parques: «Sin el deporte estas zonas serían problemáticas. Antes no se podía pasar de la noche por aquí, solo había gente que se pinchaba», declara uno de los vecinos.

Otro de los pilares de su postura es que estos partidos de voleibol ayudan a que los jóvenes piensen en deporte y «no tengan tiempo para pensar en otras cosas», explica un vecino haciendo alusión a la delincuencia y la droga: «Luego se nos llena la boca hablando de las bandas latinas... No pedimos grandes obras, sino poder jugar a un deporte que nos nace», explica Cabañas.

Clubes profesionalizados

A día de hoy, el único parque en el que se respira cierta normalidad en este sentido es el de Pradolongo. Esto también constituye un problema, porque, según los afectados, cuando los agentes detectan alguna irregularidad, recomiendan a los vecinos que vayan a este parque de Usera, donde la situación está mucho más calmada.

Además de una forma de socialización y una manera de pasar el tiempo haciendo deporte, el ecuavóley y el voleibol se practica en estos sureños parques de un modo bastante profesionalizado: «El nivel del parque no es inferior al de un campeonato», afirma el jefe de la organización. La red y el balón que compran entre todos para poder jugar valen 70 y 200 euros, respectivamente. De hecho, es frecuente que algunos terminen siendo fichados por clubes de buen nivel.

Para aprovechar las capacidades de quienes se ponen ante la red durante los fines de semana, los mismos hispanoamericanos crearon su propio club. Se trata del Club Hispano Usera: «Fue un proyecto que nació de la propia gente. Ahora mismo tenemos a 200 personas inscritas y otras 200 en lista de espera», dice Cabañas.

El ecuavóley se diferencia del voleibol en que su red es 42 centímetros más alta que la del deporte convencional. Se juega con un balón de fútbol y exige tres jugadores, ante los seis del voleibol. Es original de Ecuador, pero en comunidades emigrantes, sobre todo en Europa y Estados Unidos, reúne a personas de varios países de América Latina. Y en Usera ya ha marcado su primer punto de partido.