Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Mapa
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

Bola de partido para el ecuavóley: Usera tendrá la primera cancha

Los jugadores denuncian que, tras 20 años de paz, la Policía comenzó a presentarse en sus puntos de encuentro

La capital renovará 14 parques infantiles para hacerlos más accesibles

La disputa de un partido de ecuavóley en un parque de Pan Bendito
La disputa de un partido de ecuavóley en un parque de Pan Bendito tania sieira

Ricard López

De los tres millones y medio de habitantes que tiene Madrid, más de 300.000 son suramericanos. En la Comunidad, uno de cada siete residentes son hispanoamericanos, cuando hace 25 años apenas eran 82.000. Muchos vienen a España en busca de oportunidades, dejando atrás ... a familiares y amigos. Pero procuran no desprenderse de sus aficiones y costumbres. Desde hace dos décadas, cuando su llegada a la capital comenzó a acelerarse, los parques de cinco distritos del sureste (Carabanchel, Usera, Latina, Puente de Vallecas y Villaverde), donde viven cerca de 145.000, se convirtieron durante los fines de semana en el escenario de partidos de voleibol y ecuavóley, la derivada hispanoamericana del deporte.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app