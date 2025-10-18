Suscribete a
Boadilla rendirá homenaje a Raphael dando su nombre al Auditorio Municipal

El espacio reformulado se inaugurará a finales de este año o principios de 2026

Imagen de cómo quedará el Auditorio Municipal Raphael en Boadilla del Monte
Nacho Serrano

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte va a rendir homenaje a Raphael, uno de los artistas más emblemáticos de la música española, dándole su nombre al Auditorio Municipal, una propuesta aceptada por el cantante como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria artística y a ... su estrecha vinculación con el municipio, del que ha sido vecino durante más de 50 años.

