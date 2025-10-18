Boadilla rendirá homenaje a Raphael dando su nombre al Auditorio Municipal

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte va a rendir homenaje a Raphael, uno de los artistas más emblemáticos de la música española, dándole su nombre al Auditorio Municipal, una propuesta aceptada por el cantante como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria artística y a ... su estrecha vinculación con el municipio, del que ha sido vecino durante más de 50 años.

Raphael ha querido implicarse personalmente en el proyecto y ha participado activamente en la elección de la imagen, el diseño y los elementos visuales que lucirán en el Auditorio, que también es sede de la Escuela Municipal de Música y Danza, y que reflejarán su inconfundible estilo y su legado escénico.

El proyecto artístico que acompañará la nueva identidad del Auditorio lleva por título «Raphael con 'ph'», y gira en torno a conceptos como las raíces, los éxitos, los gestos inconfundibles y el foco eterno: una metáfora visual que conecta el pasado, el presente y el futuro de un artista irrepetible, recientemente elegido como Persona del Año por los Grammy Latinos, un tributo a sus más de seis décadas de carrera, que lo han convertido en un verdadero embajador de la música latina a nivel mundial.

Sus canciones han acompañado momentos importantes de las vidas de varias generaciones, que se han rendido, y lo siguen haciendo, a su especial manera de entender la música y el espectáculo. Ahora, el homenaje que Boadilla quiere rendirle busca transmitir su esencia: la de quien no canta, sino vive cada canción, con la intensidad de un actor, la elegancia de un divo eterno y la constancia de quien ha entregado su alma al arte.

La nueva imagen del Auditorio podrá ser inaugurada a finales de este año o comienzo de 2026, dependiendo de la agenda del artista y de la producción de los elementos que se deben utilizar. El evento será un punto de encuentro entre generaciones, un reconocimiento público a una carrera incomparable y un gesto de gratitud hacia quien ha llevado el nombre de Boadilla del Monte por los escenarios más importantes del mundo.

«Raphael no solo es un icono de la música, sino también parte de la historia viva de Boadilla. Por eso queríamos inmortalizarlo en nuestro principal símbolo cultural, nuestro Auditorio, y que tuviera voz y voto en cómo quiere ser recordado para las generaciones futuras de esta ciudad a la que tanto ha aportado», ha señalado el alcalde de Boadilla, Javier Úbeda. «Raphael es un artista universal, imagen de España, imagen de Boadilla e imagen de nuestro arte y de nuestra historia. Es justo para él y para su familia que su nombre quede grabado en el corazón de la música de esta localidad».