El bicampeón del mundo de rally Carlos Sainz encenderá la Navidad en Madrid

Apenas una semana después de recibir el premio Madrileño del Año por ser, en palabras de la vicealcaldesa Inma Sanz, «uno de los pioneros» en enseñar «que no hay nada que impida ganar», Carlos Sainz asume un nuevo reconocimiento por parte del Ayuntamiento de ... Madrid. Tal y como ha anunciado este lunes el primer edil, José Luis Martínez-Almeida, el bicampeón mundial de rallies y cuatro veces ganador del Paris-Dakar será la persona que ilumine este año la Navidad.

De este modo, será el responsable en dar al botón del encendido de las más de 13 millones de bombillas con la que contará la capital. Lo hará en el tradicional acto que este año se celebrará en la plaza de Cibeles, el sábado 22 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana de Black Friday.

«Carlos Sainz es una persona que por su trayectoria deportiva, pero también por su trayectoria humana, por su condición de madrileño, encarna perfectamente los valores de aquel que tiene que asumir la responsabilidad de proceder al encendido, ha destacado el alcalde en un acto en la plaza Mayor.

