El bicampeón del mundo de rally Carlos Sainz encenderá la Navidad en Madrid

El alcalde José Luis Martínez-Almeida destaca su «trayectoria deportiva y humana»: «Encarna los valores para el encendido de luces»

El deportista Carlos Sainz, durante una presentación de Red Bull
Belén Sarriá

Apenas una semana después de recibir el premio Madrileño del Año por ser, en palabras de la vicealcaldesa Inma Sanz, «uno de los pioneros» en enseñar «que no hay nada que impida ganar», Carlos Sainz asume un nuevo reconocimiento por parte del Ayuntamiento de ... Madrid. Tal y como ha anunciado este lunes el primer edil, José Luis Martínez-Almeida, el bicampeón mundial de rallies y cuatro veces ganador del Paris-Dakar será la persona que ilumine este año la Navidad.

