Beret: «Madrid es una ciudad pasional. Tocar aquí siempre es una locura»

Se imagina Beret llevándole flores a lo que nunca fue. Le ocurrió por primera vez en carreteras argentinas. Se dirigió a Martín, más amigo que pianista. «¿Qué palabras intercambiaríamos con esa persona si nos la volviéramos a cruzar?», preguntó. O curioseó, más bien. Y entre músicos ... le pusieron acordes a una conversación quimérica. Que a él la vida le va «fatal», dice. A ella, en su último tema –'Hola, qué tal'– lanzado hace apenas un mes. Ríe. Y que el 99 por ciento de sus canciones están basadas en experiencias reales, en la suyas propias.

«Que no quita que no haya lanzado un single simplemente porque me haya encandilado su melodía, su composición. Independientemente de mis vivencias personales». Un ejemplo es 'Cupido', dedicada a los «despechados» y a las relaciones trajeadas de vendavales. «De las únicas que no tiene nada que ver con lo que he vivido y sentido en ese momento».

De barrio –sevillano– que es Beret, de Pino Montano. Que bien podría asimilarse a Vallecas. «Porque Madrid, ¿cómo es Madrid?». «Pasional», responde, tajante, a este periódico. «Siempre que toco aquí es una locura. Las últimas tres veces que he cantado en el Wizink, he tenido la suerte de verlo lleno. A Madrid llegan personas de cualquier parte del mundo para verme por primera vez. Miami, Venezuela, Colombia. Y en Madrid me reencuentro con otras muchas que llevan escuchándome desde que canté, allá por 2014, en la sala Shoko».

Su próximo concierto, esta misma tarde, tendrá lugar en La Riviera por motivo de la séptima edición de Ruta Firestone. «Y tengo entendido que habrá de todo un poco: caras nuevas y personas que me siguen desde mis inicios. Personas pasionales, como la ciudad». Pasional y apasionante, subraya. Porque «a mí Madrid me apasiona». Entonces recuerda cuando aún vivía en Sevilla y Madrid sólo era ciudad de paso. Una ciudad de hoteles, de discográficas. Evoca Ventas, «donde solía quedarme», lo que le lleva a pensar en el paso del tiempo.

La Coruña, Santander y Barcelona son otras localidades que recuerda con cariño. No obstante, indica que su concierto más preciado es el primero que dio en Sevilla, «al que asistieron tan sólo veinte personas».

«Me di cuenta de que la forma que estaba utilizando para crear no iba acorde a lo que quería transmitir»

El sevillano comenzó en esto de la música con 17 años. Empezó haciendo rap, reggae. «Fue una época que duró poco, unos dos o tres años». Desde entonces afirma que ha sido «una década intensa, de no parar». Piensa que, en realidad, nunca ha cambiado: «Hacía baladas ya en 2013». Pero sí que cree que hace unos años hacía «cosas más urbanas». «Me di cuenta de que la forma que estaba utilizando para crear no iba acorde a lo que quería transmitir. Llegó un momento en el que sentía la necesidad de salir por otros registros».

Como artista, Beret ha hecho de todo: desde reggaetón con Omar Montes hasta rumba con Estopa. Apunta que ha tenido la suerte de colaborar, desde pequeño, con buenos artistas. «¿Y flamenco? Mira que siendo sevillano...» «Pues no ha dado la casualidad, ¡y mira que me encanta!», arroja. Aunque, no obstante, asegura que «no es algo que consuma mucho». Ha hecho de todo y escucha de todo. Duki, Ricardo Arjona, Drexler, Feid... «Desde consumir trap hasta escuchar a un cantautor peruano de 80 años». Ríe, otra vez.

Beret aspira, en un futuro, a hacer lo que lleva haciendo hasta ahora: «Seguir creando, seguir sacando singles, seguir haciendo giras y seguir cerrando conciertos y festivales».