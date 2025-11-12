Un belén gigante iluminará los leones del Congreso en Navidad

La novedad de las luces navideñas de la capital tiene carácter cristiano. Un Nacimiento gigante, de 12 metros de altura y 5,5 metros de ancho, tomará la plaza de las Cortes, iluminando así los leones que custodian el Congreso de los Diputados. El motivo ... religioso está simbolizado tanto en la propia imagen, representada por la Virgen María sujetando al Niño Jesús junto a San José, como por el estilo, ya que la estampa simula las típicas vidrieras de las catedrales.

Según avanza ABC, el belén tiene una estructura ovalada y cuenta con hasta 70.000 puntos de luz 100% led de alta eficiencia energética que alumbrarán la céntrica plaza en diferentes tonalidades. De hecho, el ahorro de energía es una de las peculiaridades de este adorno. El área de Obras y Equipamientos, que capitanea Paloma García, señala que la figura está fabricada con un material compuesto por plásticos reciclados denominado EcoGreenLux, que «consigue reducir la contaminación lumínica y ahorrar energía».

«Gracias a la capacidad de concentración de la luz en el interior del producto, se consigue evitar la expansión de esta hacia la atmósfera de forma muy significativa, lo que supone la reducción de la contaminación lumínica en un 93% con respecto a otros motivos luminosos. Además, este material consigue ahorrar un 60% más de energía con respecto a otros motivos luminosos, debido también a la alta concentración de la luz en su interior, lo que provoca que se necesiten menos puntos de luz para conseguir iluminar el motivo», explican desde Cibeles.

Con la instalación de esta nueva figura el número de adornos navideños con motivo religioso en la capital madrileña asciende a nueve. Así, este Nacimiento situado en la plaza de las Cortes se suma al gran Niño Jesús que se estrena en el puente de Ventas. También se añade a los adornos que ya se ubicaron años atrás en las Puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente y el viaducto de Segovia, el de la calle Bailén o parque de El Retiro, así como el belén que antes se situaba frente al edificio Metrópolis de Gran Vía y esta edición se traslada a la plaza de Castilla.

El Ayuntamiento de Madrid escoge el sábado 22 de noviembre, el fin de semana anterior a 'Black Friday', y la plaza de Cibeles como punto de partida de la Navidad. Será entonces cuando el bicampeón mundial de rallies y cuatro veces ganador del Paris-Dakar, Carlos Sainz, apriete el botón del encendido de las más de 13 millones de bombillas con la que contará la capital este año, tal y como avanzó este martes el alcalde José Luis Martínez Almeida, quien situó al deportista como merecedor de esta tarea por su «trayectoria deportiva y humana»: «Encarna los valores para el encendido de luces», añadió el popular.

La capital promete más «sorpresas» navideñas, sean creadas con la imaginación de los alumnos de primero y segundo de primaria que ganen el concurso de mejores dibujos navideños y que, como el año pasado, se transforman en adorno lumínico, como por los diseños de especialistas de reconocido prestigio a los que se sumarán nuevas incorporaciones.

Asimismo, según informa el área municipal, las calles de la capital se adornarán con 126 cerezos y 7.134 cadenetas, que suman una longitud de 157 kilómetros, «el equivalente a ir de Madrid a Toledo y volver». Casi la totalidad de estos elementos han sido sustituidos por otros con tonalidades más cálidas para aportar una atmósfera más cercana. A ellos se sumarán 13 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.