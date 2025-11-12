Suscribete a
Un belén gigante iluminará los leones del Congreso en Navidad

Los motivos cristianos en la iluminación navideña de Madrid ascienden a nueve, repartidos por toda la capital

El bicampeón del mundo de rally Carlos Sainz encenderá la Navidad en Madrid

Recreación del nuevo adorno navideño en la plaza de las Cortes.
Recreación del nuevo adorno navideño en la plaza de las Cortes. ABC
Belén Sarriá

La novedad de las luces navideñas de la capital tiene carácter cristiano. Un Nacimiento gigante, de 12 metros de altura y 5,5 metros de ancho, tomará la plaza de las Cortes, iluminando así los leones que custodian el Congreso de los Diputados. El motivo ... religioso está simbolizado tanto en la propia imagen, representada por la Virgen María sujetando al Niño Jesús junto a San José, como por el estilo, ya que la estampa simula las típicas vidrieras de las catedrales.

