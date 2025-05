El bar de Madrid en el que estuvo Dua Lipa: carta de cócteles y dónde está

«Madrileña», así ha titulado Dua Lipa su nueva publicación de Instagram, en la que ha compartido diferentes fotografías en Madrid. Y es que la cantante se considera una auténtica enamorada de la capital, que visita a menudo.

En esta ocasión, Dua Lipa se encuentra en Madrid con motivo de la gira europea de su tour 'Radical Optimism', que le ha llevado a llenar el Movistar Arena en dos noches consecutivas, el pasado domingo y lunes.

Dua Lipa ha aprovechado sus dos conciertos en Madrid para visitar distintos puntos de la capital como el Museo del Prado o la Sala de Despiece, uno de sus restaurantes favoritos de la ciudad, popular por su concepto innovador que emula una auténtica sala de despiece.

Además, la artista británica visitó una famosa coctelería de Madrid. Se trata de ChinChín, un bar especializado en cócteles situado en la calle Andrés Borrego 8, entre las míticas calles Pez y Luna de Malasaña, ubicadas en pleno centro de la capital.

No es la primera ocasión en la que Dua Lipa visita Chinchín, ya que, según contó 'Vogue', la artista británica organizó en esta coctelería la celebración de un cumpleaños y los after parties de sus conciertos.

Así es ChinChín: atrevido diseño y carta de cócteles

Laura Vandall y Edgar Kerri son los propietarios de ChinChín, una coctelería que abrió sus puertas a comienzos de 2023 y cuenta con música en directo. La pareja está detrás también de otros clubes madrileños como Lucky Dragon, Chachá o Club Malasaña.

ChinChín destaca por su atrevido diseño interior, inspirado en la estética del Hollywood de los años 30. «Nos interesa muchísimo acercarlo a nuestra comunidad: desde el colectivo LGTBIQ+ a gente de la moda, del cine... Nos ha quedado un poco Sunset Boulevard, como la película; el Hollywood clásico de los años veinte y treinta», aseguró Kerri en una entrevista para 'Vogue'.

De esta forma, el diseño de ChinChín lo conforman elementos como las lámparas de terciopelo rojo, el efecto ojo de pez, los azulejos de damero o su ya símbolo: las paredes forradas con un tapiz de gatos, delante de las que se fotografían todos sus clientes, incluida Dua Lipa.

ChinChín se ha convertido en refugio de diferentes personalidades de la música y la interpretación. Por esta coctelería han pasado cantantes como Nathy Peluso, Aitana y Natalia Lacunza o actores como Aarón Piper, Manu Ríos y Claudia Traisac.

Y es que ChinChín se ha convertido en el punto de encuentro de artistas para tomar uno de sus deliciosos cócteles. El local está abierto de martes a domingo de 19:00 a 3:00 horas, en un cierre que los fines de semana se prolonga media hora más.

Además de por su estilo inconfundible, ChinChín se ha ganado el favor de sus clientes por tener una amplia carta de cócteles que van desde clásicos como el Margarita, Martini, Bloody Mary o Moscow Mule, hasta otros más innovadores como el Pisco Sour, La Paloma, Old fashioned o Chinchin Gimlet. Existen también otras opciones como el Cosmopolitan, Negroni o Sex on the beach o Espresso gatini.

La experiencia se completa con música en directo, que en ocasiones ofrece esta coctelería, tocando estilos tan diversos como la electrocumbia o boleros.