La banda de falsos mecánicos que estafaba hasta 9.000 euros a ancianos por averías ficticias

La trampa era burda, pero muy lucrativa: interceptar a conductores de avanzada edad, hacerles creer que tenían un problema urgente en una de las ruedas y ofrecerse a prestar sus servicios como mecánicos. Una surrealista concatenación de hechos en la que no existía tal avería ni ellos eran profesionales del motor. Ahora, la Policía Nacional les ha dado caza cuando intentaban timar a un octogenario en Parla.

Tras recibir en agosto una serie de denuncias similares, los agentes comenzaron a buscar a tres personas perfectamente organizadas. Mientras dos de ellas eran las encargadas de alertar a sus víctimas para conseguir que estas detuvieran sus vehículos, la tercera entraba poco después haciéndose pasar por mecánico. Era tal la 'divina providencia' que el supuesto buen samaritano se ofrecía para acometer la reparación al momento.

Para ello, avisaba por teléfono a otro individuo con el propósito de que este acudiera al lugar con la pieza de repuesto y entre los dos realizar el arreglo. Un trabajo ficticio por el que llegaban a pedir cantidades de entre 6.000 y 9.000 euros, hasta el punto incluso de acompañar a los afectados a una sucursal bancaria cercana para poder entregar en metálico un montante tan abultado. Y eso no era todo. A fin de dar mayor apariencia de veracidad a la transacción, llegaban a facilitar una factura fraudulenta por el pago recibido.

Noticia Relacionada Una violenta persecución frente a la comisaría de Ciudad Lineal termina con dos detenidos y cuatro policías heridos Aitor Santos Moya Los agentes municipales abortaron la fuga de un coche que figuraba como robado. El conductor, de 44 años, dio positivo por consumo de cannabis

Con estos ingredientes, los investigadores establecieron un dispositivo especial que dio sus frutos el pasado 20 de agosto, después de ser localizado el falso mecánico en plena faena. Sus dos cómplices, un hombre y una mujer que en ese momento consiguieron escapar, fueron engrilletados horas más tarde cuando trataban de abandonar a toda prisa el piso en el que se alojaban.

Las pesquisas, además, permitieron comprobar a la Policía Nacional que esta banda había cometido hasta siete hechos similares, cinco en la localidad parleña y los dos restantes en la provincia de Almería.

Etiquetas 'oficiales'

En el registro del turismo con el que planeaban huir, los agentes encontraron numerosos objetos con los que realizaban las estafas, desde herramientas y monos de trabajo hasta numerosas etiquetas autentificadoras de diferentes marchas de coches, que utilizaban para aparentar oficialidad en las piezas de recambio. Tras ser puestos a disposición judicial, los tres detenidos, todos peruanos de 38, 34 y 33 años, respectivamente, ya han ingresado en prisión. Están acusados de los delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad vial.