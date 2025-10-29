Suscribete a
Balón de oxígeno de 75,3 millones más a las universidades públicas

Los presupuestos regionales para 2026 salen al rescate de los centros superiores, algunos de los cuales presentan problemas económicos serios

Universitarios entrando en un aula en un centro superior madrileño
Universitarios entrando en un aula en un centro superior madrileño EFE
Sara Medialdea

Madrid

Las seis universidades públicas madrileñas –Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Rey Juan Carlos y de Alcalá de Henares– contarán con los recursos necesarios para garantizar una educación superior «libre, plural y de calidad». Así lo aseguran los gobernantes regionales, que llevan en su escenario ... presupuestario para 2026 un incremento del 6,5 por ciento en la financiación de estos centros, que recibirán por esta vía 75,3 millones más.

