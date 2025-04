Ayuso sostiene que es pronto para desactivar el nivel 3 de emergencia en Madrid porque se desconoce la causa del apagón

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido este martes en rueda de prensa, con preguntas de los periodistas incluidas, a diferencia de las comparecencias de Pedro Sánchez, para hacer un balance del apagón en España y en la región y ha subrayado que aún es pronto para solicitar rebajar el nivel 3 de emergencia nacional, ya que aún se desconocen las causas. «Es mejor esperar una horas, a ver cómo evoluciona», ha subrayado. Ha recordado que la competencia, en todo caso, es del Gobierno.

Ayuso ha presidido ayer por la tarde y esta mañana la reunión del comité de dirección del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, en Pozuelo de Alarcón.

La presidenta regional se ha referido así a la gestión del Gobierno: «Nos pareció que fue lenta e ineficaz, estuvimos hasta bien entrada la noche con buena parte del territorial nacional y de la capital en negro». «Un país como el nuestro, de luz, no puede quedarse a oscuras a ojos del mundo». Ayuso ha insistido en que el cierre de nucleares nos está debilitando desde el punto de vista energético: «El Gobierno debe garantizar el suministro con previsión y planes de contingencia. Esto no debe pasar nunca más».

Respecto a las causas del apagón, Ayuso ha señalado: «No tenemos ni idea de cómo se ha producido este apagón a nivel nacional, no tenemos competencias para saberlo. Recibí llamada de la vicepresidenta tercera, hablamos de Red Eléctrica, pero poco, el Gobierno no tenía información. Pero sí es importante que ahora lo conozcamos». «Todos nos hemos encontrado en una situación inédita, lo imprudente es no tener planes de contingencia desde hace años».

«Si no conocemos el origen, puede volver a ocurrir», ha alertado. En relación con la situación actual, ha explicado que la Comunidad sigue con el refuerzo de los servicios públicos, especialmente el transporte«. »Todavía, si no sabemos las causas, no podemos solicitar la supresión del nivel tres de emergencia. Hay que esperar un poco porque no sabemos lo que ha ocurrido«.

«Espero que no empiecen a culpar a la Comunidad de Madrid. Estamos acostumbrados a ello, pero espero que no sea el caso. Sí tenemos que analizar lo que ha pasado, para que no suceda nunca más».

Ayuso ha lamentado las imágenes que se han visto en Chamartín, Atocha y Barajas: «A todas las personas que se quedaron retenidas les decimos que lamentamos las incomodidades». «En la medida de nuestras posibilidades activamos el Movistar Arena para darles alojamiento y gracias a las asociaciones hoteleras muchos tuvieron dónde pasar la noche».

La presidenta ha comentado que no tuvo llamada de Pedro Sánchez, pero sí de Alberto Núñez Feijóo, que habló con los presidentes autonómicos. «La acción de Gobierno ya la está ejerciendo el jefe de la oposición».

En cuanto a la solicitud de la activación del Ejército, por el nivel tres de emergencia nacional, ha recordado que no se sabía qué iba a suceder a lo largó del día ni cómo iba a caer la noche en una región como la madrileña, con tanta densidad de población, «para que llegado el momento tener unos servicios activados que no se ponen en marcha en cinco minutos».

Ayuso ha hecho un repaso de la cronología del apagón, que empezó a las 12.36. A las 13.30 se activó el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. Y a las 13.46 se solicitó al Gobierno la declaración de emergencia de interés nacional. La Comunidad de Madrid se pone a su entera disposición. A las 17.25 se respondió desde el Gobierno, para declarar la fase de preemergencia, y no fue hasta medianoche, «12 horas más tarde», cuando se convocó una reunión en la Delegación del Gobierno. Finalmente, a las 00.36, se recibe declaración de emergencia nacional nivel 3. «Lo más importante no hemos tenido que lamentar ningún incidente grave», ha comentado la presidenta.

Ayuso ha señalado que los servicios de transportes, así como los hospitales están funcionando con normalidad: El Metro de Madrid ha recuperado el cien por cien de la actividad. También el cien por cien de los taxis y VTC pueden operar este día. Ayer lunes 28 y este 29 no van a computar a efectos administrativos para los plazos burocráticos.

La presidenta ha querido recordar que en 2021 se puso en marcha medidas preventivas de contingencia «que han funcionado», y que fueron muy criticadas desde la izquierda.

Ayuso ha trasladado su agradecimiento a los ciudadanos de la Comunidad y a los visitantes por una «actitud ejemplar» en estas últimas 24 horas. «El pueblo de Madrid es generoso, abierto y siempre tiende la mano a los de alrededor». «Este es un éxito de todos, de los ciudadanos y de la administración».