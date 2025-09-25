Ayuso denuncia la corrupción que rodea al «amo» y sentencia: «La Moncloa es un culebrón caribeño»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que le rodean tanto en el frente personal como político, y ha sentenciado que hoy «La Moncloa es un culebrón caribeño». En un desayuno informativo organizador por Nueva Economía Fórum, se ha referido a Sánchez como «amo» y le ha acusado de llevar a España al «aislamiento» al erigirse como «líder de la extrema izquierda mundial». Ayuso ha advertido del «proyecto de ruptura con el que los socios de Sánchez y su embajador en Cataluña quieren llevarnos a una República Federal Plurinacional».

«Pretendiendo aislar a Israel, quien se queda sola es España», ha denunciado en el desayuno informativo. Se ha referido al «papelón» de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las decisiones del Consejo de Ministros, arrinconada en las principales medidas que se toman y sin poder comparecer públicamente para explicar su posición.

«Que nuevamente te aplauda Hamás, es suicida. Ofender en nombre de todos los españoles a los judíos es una canallada. Alimentar el antisemitismo es siempre el peor camino para el totalitarismo. Utilizar las aulas, el señalamiento en el deporte o en las empresas nos lleva a los peores episodios del siglo XX y siempre acaba muy mal», ha subrayado. «Este es el nuevo 'no a la guerra' 2.0», ha comentado.

Noticia Relacionada Ayuso declara la guerra total a la «maraña» de normas obsoletas en Madrid Mariano Calleja La Comunidad presume de ser la región con menor volumen legal al año: 390 frente a las 770 en Cataluña

Sobre el discurso del Rey en la Asamblea de la ONU, en el que denunció la «masacre» en Gaza, Ayuso ha comentado que algunos siempre están intentando desacreditar la figura del Rey. «Es la institución que mejor representa España, la que une, y va a contar siempre con el apoyo y la colaboración leal de la Comunidad de Madrid». A partir de ahí, ha explicado su posición personal: «Ojalá entreguen los rehenes cuantos antes. Que Egipto y Jordania se pronuncie. Y que de esta manera nos digan cómo se crearía ese Estado. En ese momento la guerra acabará y ojalá sea cuanto antes».

La presidenta regional ha subrayado que la situación política de la nación es algo inédito, nunca visto, preocupante, «pero nos tiene que despertar». «Nuestra región vive uno de sus mejores momentos y jamás había sido tan relevante fuera de nuestros importantes», ha señalado. Eso sí, ha precisado que si no fuera por el Gobierno de Sánchez lo sería aún más. «Somos un resumen de toda España hecha de todas las formas de ser español. Los éxitos de Madrid son los fracasos de todos los que no quieren a esta nación de siglos».

«Cuando una democracia liberal se ve secuestrada por proyectos autoritarios, sorbo a sorbo la exigencia en los gobiernos, el respeto por la ley y la pluralidad, las instituciones de todos, el rigor, la calidad de los servicios públicos, la separación de poderes, la empresa, la propiedad y la libertad caen. Y con ello siempre, siempre cae la convivencia, y la prosperidad queda comprometida. Las naciones dejan de ser fiables», ha advertido Ayuso.

En su discurso, ha lanzado esta advertencia: «Este proyecto de ruptura con el que los socios de Sánchez y su embajador en Cataluña quieren llevarnos a una República Federal Plurinacional pasa por acabar con la Corona, la Transición, la Constitución y la descapitalización de la Nación, es decir: Madrid como capital».

«Sin respetar ni a su propio partido, mintiendo para llegar al poder, ocultando sus planes, llevándonos al extremo, provocando que se repitan los peores momentos de nuestra historia... todo para que no gobierne la derecha».

Ayuso ha denunciado el aislamiento de España, que se multiplica cuando «nuestro amo ha decidido ser el líder de la extrema izquierda en el mundo». «Todo va a causar un daño a España, difícilmente reparable si no lo paramos a tiempo». «Nos sitúa con los países menos fiable».

Así es un día cualquier en La Moncloa, según lo ha relatado Ayuso: el hermano a juicio, la mujer se sentará también en el banquillo, el último secretario de Organización lleva meses en Soto del Real, el anterior mano de derecha está siendo investigado por organización criminal, entre otros. El fiscal general del estado, que trabaja para el «amo», tiene pendiente la fecha del juicio por revelación de secretos. «La Moncloa es un culebrón caribeño», ha sentenciado.

«Desalojar del poder a un proyecto totalitario es muy difícil», ha avisado Ayuso. «Pero tienen los días contados, las urnas sin trampa ni cartón van a enseñar al peor Gobierno que hemos tenido dónde está la puerta. Aprovecho para pedir que se lleven también a Zapatero», ha comentado. «Contamos con todos para este proyecto ilusionante».