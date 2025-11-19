Suscribete a
Ayuso recurre ante el Supremo el decreto de Universidades de Sánchez por «arbitrario y falto de consenso»

El Gobierno regional considera que la normativa vulnera de forma «clara» las competencias autonómicas

Castilla-La Mancha deriva a Madrid dos de cada tres abortos

La presidenta de la Comunidad de Madirid, Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madirid, Isabel Díaz Ayuso EP
Mariano Calleja

Madrid

La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto de Universidades del Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que es arbitrario, va contra la seguridad jurídica, ha sido elaborado sin ningún tipo de negociación o consenso ... y ataca las competencias en esta materia de las Comunidades Autónomas, según fuentes autonómicas.

