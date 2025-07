Ayuso planta cara a Mónica García y critica con dureza su ley del Medicamento por su «falta de rigor técnico y jurídico»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este lunes los laboratorios de la empresa farmacéutica Normon, en Tres Cantos. Desde allí, ha lanzado una crítica contundente contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por su polémico anteproyecto de ley ... del Medicamento. Ayuso ha lamentado la falta de «rigor técnico y jurídico» del texto impulsado por la dirigente de Más Madrid.

Desde los laboratorios Normon, la presidenta regional ha recordado que esta empresa comenzó su andadura hace casi 90 años. La Comunidad de Madrid «es una de las regiones más punteras del mundo gracias a empresas como esta, instalada en la pujante Tres Cantos», ha subrayado. Los más de 3.200 profesionales que trabajan «son clave del éxito de la compañía»; ha resaltado la presidenta. Normon comercializa sus productos en 90 países. Ha aportado un dato que refleja la relevancia de esta empresa: uno de cada cinco genéricos dispensados en farmacias se fabrican en Normon.

Esta región es sede de 78 empresas de fabricación de productos farmacéuticos, el 22 por ciento de todas las que hay en España. Aquí se produce el 42 por ciento de los productos que se exportan en España.

Ayuso ha defendido la colaboración público-privada y ha enviado un mensaje a la ministra García por el anteproyecto de la ley de Medicamento, del que ha criticado su «falta de rigor técnico y jurídico», algo que, según ha denunciado, «está generando confrontación y puede comprometer el modelo de medicamentos genéricos en España». «Este anteproyecto está generando gran inquietud en el sector», ha avisado.

«Supone un nuevo sistema de precios que pone en riesgo el abastecimiento de fármacos, y nuestro tejido industrial farmacéutico en favor de terceros países, así lo han denunciado numerosas organizaciones, entre ellas Farmaindustria o el Consejo General de Farmacéuticos», ha explicado.

Ayuso ha señalado que en la Comunidad de Madrid su Gobierno regional propone acelerar los trámites para que «los medicamentos exclusivos, imprescindibles para tratar determinadas enfermedades, puedan suministrarse en España con menos trabas administrativas y una espera de media como mucho de 600 días. Hay que anteponer la vida y la salud a la burocracia».

Se ha referido también a los problemas de energía, que, según ha denunciado, impide seguir creciendo a la Comunidad de Madrid en numerosos ámbitos e industrias y que «preocupa cada vez más a más sectores».

«No decimos ya ayudar, decimos dejar de entorpecer, porque si no no podemos seguir creciendo y somos un motor económico para España. Este motor no puede pararse bajo ningún concepto, porque sería un perjuicio para todos».