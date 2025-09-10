Ayuso permitirá más densidad de viviendas en parcelas de pisos asequibles

Un cambio normativo que comienza ahora su tramitación en el Gobierno regional permitirá aumentar la oferta de vivienda asequible y protegida en Madrid. Según la modificación que está preparando la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y que prevé anunciar en el Debate sobre el estado ... de la región, las parcelas de este tipo de pisos podrán incrementar la edificabilidad en un 10 por ciento y la densidad en un 20 por ciento, eso sin necesidad de cambiar el planeamiento urbanístico.

Gracias a esta y otras medidas, se agilizarán los plazos de tramitación. Y además, la edad para poder beneficiarse del programa Mi Primera Vivienda se ampliará hasta los 50 años de edad.

En Sol saben que las circunstancias no esperan: en Madrid se crean 30.000 nuevos hogares al año; si no se toman decisiones, el suelo disponible se agotará en una década. Por eso, el Ejecutivo autonómico va a desarrollar un Plan Territorial para identificar suelos para nuevos desarrollos urbanísticos.

Acaba de comenzar la tramitación de la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo, con la apertura del periodo de consulta pública. La idea es agilizar los trámites para facilitar la disponibilidad de terrenos que puedan destinarse a viviendas. Esta norma actualizará y sustituirá las dos leyes ahora en vigor, creando un único cuerpo legal más flexible y sencillo, prometen. Se espera que la norma esté aprobada a principios de 2027, y así proporcionará seguridad jurídica, dicen en el Gobierno de Ayuso, «ante la incertidumbre por la falta de aprobación de una reforma en el ámbito estatal».

En la actualidad, solo 21 de los 179 ayuntamientos tienen actualizadas sus actuaciones urbanísticas por lo complejo que es elaborar y aprobar un Plan General de Ordenación Urbana, algo que suele tardar entre 10 y 12 años. La nueva norma propone que haya mejor planes estratégicos municipales, que podrán aprobarse en un plazo de 4 a 6 años. Y un nuevo desarrollo, que ahora tarda 7 años en regularse, pasará a hacerse en 4, «o incluso en sólo un año cuando la regulación se pueda hacer mediante ordenanza municipal».

Las pequeñas poblaciones madrileñas se regirán bajo un régimen especial, que engloba no sólo la normativa de aplicación en esta materia, sino también las dotaciones y los procedimientos. Además, tendrán una asistencia y contarán con un refuerzo. Y habrá un régimen específico también para las actuaciones de remodelación de barrios.

10 por cien más edificabilidad

En las parcelas que se destinen a vivienda protegida, se permitirá incrementar un 10 por ciento los metros cuadrados edificables, y hasta un 20 por ciento su densidad, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. Esto supondría añadir 15.000 nuevas casas asequibles en los próximos 4 años, que se sumarán a las 140.000 ya previstas en los nuevos desarrollos.

Se permitirá el uso alternativo para vivienda protegida en parcelas con otros usos, como hospedaje o dotacional privado. Y seguirán poniendo en el mercado suelo público con licitaciones para cooperativas, en concesión por 75 años.

Más oferta para jóvenes menores de 35

Van a añadirse 1.00 pisos más al programa Plan Vive Solución Joven, para menores de 35 años: en total, serán 5.500 viviendas, al incorporar municipios como Alcalá de Henares, Villanueva de la Cañada o el refuerzo de los proyectados en la capital, con nuevas promociones en la zona de Aravaca.

Y para los no tan jóvenes: se amplía de los 40 años anteriores a los 50 la edad para participar en el programa Mi Primera Vivienda, que entrega un aval del cien por cien del precio para la adquisición de una casa de obra nueva. Más de 5.000 jóvenes se han beneficiado ya de este aval regional.

Proteger a inquilinos y propietarios

Habrá más incentivos para los propietarios que decidan sacar sus viviendas en alquiler. Y se va a estrenar el Plan Comparte intergeneracional, que persigue que personas mayores compartan vivienda con jóvenes. Habrá sellos de calidad para las casas que se acojan a esta medida, que acreditarán que cumplen los máximos estándares de seguridad.

Rematar el primer plan de choque en 2025

El primer Plan de Choque de vivienda ha estado en marcha los años 2024 y2025, tiempo en que ha desarrollado 10 medidas para facilitar el acceso a la compra y alquiler. Este plan, aseguran en Sol, ya está cumplido «al 90 por ciento», y está sirviendo de modelo para otras administraciones. Gracias a él, resaltan, Madrid lidera «la construcción de vivienda protegida en España, con el 53 por ciento de las calificaciones provisionales otorgadas en 2024. El Plan Vive supone el 36 por ciento del total de este tipo de hogares», resumen.

Hasta el momento, se han entregado ya casi 5.000 viviendas, de las más de 13.000 previstas. De ellas, 4.500 han sido para menores de 35 años.

Más hogares para familias vulnerables

En los planes del Ejecutivo regional entra también potenciar la labor de la Agencia de Vivienda Social (AVS), que contará con 500 nuevos hogares para familias en situación de vulnerabilidad. En concreto, elevará hasta 2.100 el número de pisos.

Aceleradora urbanística

Está previsto redactar un nuevo decreto para crear una aceleradora urbanística, con el objeto de reducir a la mitad el tiempo de las tramitaciones en este ámbito.

Primer consorcio público-privado

Una de las fórmulas que se estrenan con este nuevo plan de choque para la vivienda en la región es el desarrollo del primer Consorcio Urbanístico Público-Privado Puerta de Madrid, situado en Leganés, para la construcción de 4.300 viviendas.