Suscribete a
ABC Premium

Ayuso permitirá más densidad de viviendas en parcelas de pisos asequibles

Será posible el uso alternativo de vivienda protegida en parcelas de hospedaje o dotacional privado

La edad para poder beneficiarse del programa que garantiza el 100% de aval se ampliará hasta los 50 años

El pueblo a media hora de Madrid donde puedes encontrar viviendas de 80 metros por 100.000 euros

Díaz Ayuso, en el centro de FP Simone Ortega, ayer
Díaz Ayuso, en el centro de FP Simone Ortega, ayer COMUNIDAD
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un cambio normativo que comienza ahora su tramitación en el Gobierno regional permitirá aumentar la oferta de vivienda asequible y protegida en Madrid. Según la modificación que está preparando la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y que prevé anunciar en el Debate sobre el estado ... de la región, las parcelas de este tipo de pisos podrán incrementar la edificabilidad en un 10 por ciento y la densidad en un 20 por ciento, eso sin necesidad de cambiar el planeamiento urbanístico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app