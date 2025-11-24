Ayuso ningunea a Óscar López en Madrid: «El señoro que ha puesto el PSOE hasta que se les ocurra algo»

Óscar López lo intenta con denuedo, pero sus críticas continuas a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no han conseguido hasta ahora ni una sola respuesta por parte de la aludida, que ha optado por ignorarlo desde el minuto uno. Este lunes, ... el secretario general de los socialistas madrileños ha vuelto a comprobar cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid ningunea los ataques que le está lanzando desde que se conoció el fallo del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado. Ayuso se ha referido a López como «el señoro que ha puesto el PSOE hasta que se les ocurra algo».

Desde que fue proclamado líder del PSOE de Madrid, tras la dimisión de Juan Lobato y sin elecciones de los militantes de por medio, Óscar López decidió que lo mejor para su partido era endurecer el discurso de los socialistas madrileños contra Ayuso. Buscó varios frentes de ataque, con dos principales: los muertos en las residencias durante la pandemia y el novio de la presidenta.

A la vista de las encuestas que se han conocido, que siguen situando al PP de Ayuso con mayoría absoluta en la región, esa estrategia no le está funcionando al ministro López. Todo para desesperación de muchos socialistas en la región, que ven que esta larga etapa de 30 años sin tocar poder en la Comunidad podría alargarse más todavía.

Ayuso, que ha tenido enfrente ya a varios líderes del PSOE de Madrid desde que está en el poder, sin que ninguno de ellos haya logrado una remontada para su partido, optó por ningunear al más reciente, a Óscar López, que ni siquiera es diputado en la Asamblea y, por tanto, no ha tenido todavía un solo debate con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso no le ha mencionado ni una sola vez en casi un año. Tampoco se ha cruzado con él. Cuando López ha tenido oportunidad de acudir a la Asamblea, al menos como invitado, para asistir a eventos relevantes como el debate sobre el estado de la región, ha decidido no hacerlo y no se ha dejado ver. Tampoco ha acudido a las reuniones que ha mantenido la presidenta con los portavoces parlamentarios y sus equipos.

Pero este lunes Ayuso sí se ha referido a Óscar López. Es cierto que tampoco le ha mencionado por su nombre. Ha sido en un acto de la Comunidad de Madrid en Villaviciosa de Odón, para presentar el Plan de Inclemencias Invernales. Cuando ha terminado su exposición, ha habido varias preguntas de los periodistas, y uno de ellos ha querido saber su opinión sobre las críticas que López lleva vertiendo contra ella desde que el jueves pasado se conoció el fallo del Supremo sobre el fiscal general del Estado.

«Sobre el señoro que ha puesto el PSOE hasta que se les ocurra algo, no tengo nada que comentar», se ha limitado a señalar la presidenta regional, que ha preferido lanzar críticas directas contra Pedro Sánchez por las «actitudes dictatoriales» de su Gobierno.

Tras conocerse el fallo del Supremo, López aseguró que esa condena al fiscal general no les iba a callar a la hora de denunciar «los chanchullos» del Gobierno de Ayuso. «Una cosa es acatar y otra cosa es callar», señaló. En ese sentido, subrayó que «ninguna sentencia judicial, por injusta que sea, va tapar la verdad de lo que está pasando en la Comunidad» ni hará que desde el PSOE dejen de denunciar «los chanchullos» de Ayuso en la región. López cargó así contra «los del ático», en referencia a la presidenta regional y su pareja, Alberto González Amador. Comentó que «los del ático no pagan», «se hacen pasar por víctimas» y «montan una fiesta privada que financiamos todos».