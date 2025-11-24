Suscribete a
Telefónica plantea un ERE de 5.040 trabajadores en sus tres filiales principales

Ayuso ningunea a Óscar López en Madrid: «El señoro que ha puesto el PSOE hasta que se les ocurra algo»

La presidenta regional rechaza contestar al secretario general de los socialistas madrileños, que ha cargado contra ella y su novio por el fallo del Supremo

Denuncia los «hechos propios de una dictadura» y teme una reacción «desquiciada» de Sánchez

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, este lunes en Villaviciosa de Odón, en la presentación del Plan Invernal
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, este lunes en Villaviciosa de Odón, en la presentación del Plan Invernal Comunidad
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Óscar López lo intenta con denuedo, pero sus críticas continuas a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no han conseguido hasta ahora ni una sola respuesta por parte de la aludida, que ha optado por ignorarlo desde el minuto uno. Este lunes, ... el secretario general de los socialistas madrileños ha vuelto a comprobar cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid ningunea los ataques que le está lanzando desde que se conoció el fallo del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado. Ayuso se ha referido a López como «el señoro que ha puesto el PSOE hasta que se les ocurra algo».

