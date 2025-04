Ayuso se lanza contra el PSOE: «Son guerracivilismo, odio, acoso, manipulación y mentiras, están fatal»

La Asamblea de Madrid ha abierto el Pleno este jueves con dos minutos de silencio, uno por la muerte de dos bomberos ayer en Alcorcón y otro por el fallecimiento del exdiputado y ex teniente de alcalde de Alcorcón Jesús Santos. Acto seguido ha tomado posesión de su escaño Fernando García, que sustituye a Loreto Arenillas en la bancada de Más Madrid. El pesar por ambos hechos ha marcado esta sesión de control, y la presidenta Ayuso ha agradecido a Más Madrid que haya retirado del orden del día del pleno de hoy una pregunta dirigida al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, «gravemente afectado puesto que uno de los bomberos falleció delante de él».

La sesión plenaria ha derivado pronto a la batalla campal habitual y la oposición ha dirigido su artillería contra Isabel Díaz Ayuso. Primero, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, que ha llegado con una camiseta pancarta: «Menas en Madrid ¡A su país!», ha vuelto a atacar a la presidenta regional por acoger a menores extranjeros no acompañados. Luego, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha llamado «caradura» a Ayuso por no reconocer que el abono gratis para los niños hay que agradecérselo, a su juicio, a Pedro Sánchez y a nadie más. Y por último, a la portavoz de Más Madrid, no se le ha ocurrido otra cosa que preguntar a Ayuso por el acoso y la presidenta lo ha tenido fácil aquí: «Acoso eres tú», ha soltado a todo Más Madrid.

La portavoz del PSOE ha pedido que Ayuso que no se ponga «tensa» y ha vuelto a preguntar por el ático de la pareja de la presidenta: «¿De dónde ha salido el dinero? Es sencillo, pero un poco embarazoso para usted. Intenta ocultar esa información, como el hecho de que su pareja está investigado por cuatro delitos». De pronto ha cambiado de tema y ha llamado, sin pausa, «caradura» a Ayuso por «ocultar» y «callarse» que el abono gratuito «lo paga» el Gobierno de Sánchez. «¿Tiene el cuajo de presumir de transparencia?»

«Si somos tan malísimos, cómo es posible que se quiera apropiar de nuestras medidas. 600.000 chavales se podrán mover gratis por la comunidad gracias al Gobierno de España, que es quien paga 90 millones de euros anuales para que esa medida sea posible, una medida que su partido votó en contra en el Congreso de los Diputados». Y de paso se ha referido a los «chiringuitos» de las universidades privadas y también a los datos de empleo en Madrid, «los peores de toda España. Retírese a su ático y busque ofertas en el sector privado«. Todo en apenas tres minutos.

Ayuso ha defendido la transparencia de su Ejecutivo, que en teoría era el objeto de la pregunta de la portavoz del PSOE. «Damos ruedas de prensa abiertas, no elegimos el medio de comunicación que más nos hace la rosca para responderle desde las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, vamos a todos los medios de comunicación, no perseguimos a las empresas ni a los periodistas». «Le deben una disculpa a Miguel Ángel Rodríguez, Transparencia, a por ello», ha pedido, sin demasiado éxito, porque los diputados socialistas han dicho claramente que no.

La presidenta ha ironizado que «esta semana, en el casting de La Moncloa, un cinco raspadillo, porque ha habido muchos insultos, pero podía haber habido muchos más». Ayuso ha pedido a Espinar que diga la verdad sobre el empleo y el transporte público en Madrid: «No mienta. La Comunidad de Madrid sufraga el 73 por ciento del transporte público».

Y a partir de ahí se ha lanzado contra el PSOE después de una semana en la que los socialistas han cargado contra los jueces y la universidad privada, entre otros muchos frentes: «Sánchez ha estudiado y le han regalado una tesis en la privada y la catedrática de la Moncloa ha hecho negocios privados con fondos públicos en la universidad pública, por lo que está imputada». «Ustedes son guerracivilismo, odio, acoso, manipulación, mentiras, están fatal. Están fatal», ha denunciado.

Por Más Madrid, Manuela Bergerot ha preguntado a Ayuso por el «acoso» en las redes sociales. «Acoso eres tú», le ha respondido la presidenta, que ha recordado que un diputado de Más Madrid simuló un disparo contra ella y Mónica García también apareció como una «pistolera» en el Pleno.