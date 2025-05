Ayuso hace frente al boicot de Sánchez al Dos de Mayo con una fiesta «con la gente»

La lluvia prevista para este Dos de Mayo en Madrid no ha cambiado ni una coma el plan que puso en marcha el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso para celebrar en el exterior, en plena Puerta del Sol, junto a los madrileños el Día ... de la Comunidad. Ayuso quiere compartir con «la gente» esta fiesta que rinde honor a los héroes populares de Madrid que plantaron cara a los invasores franceses en 1808, y esa será su respuesta ante la decisión del Gobierno de Sánchez de prohibir este año el desfile militar que, tradicionalmente, se llevaba a cabo en la Puerta del Sol. La prohibición de Sánchez incluye la participación de la Patrulla Águila y el salto en paracaídas con una gran bandera de España desplegada en el cielo de Madrid que aterrizaba en pleno kilómetro cero, para disfrute y orgullo de los madrileños.

El día grande de la Comunidad de Madrid llega en plena guerra política entre el PSOE y la presidenta regional. Ayuso ha optado este año por no invitar a ningún miembro del Gobierno de Sánchez, ni tampoco a su delegado en Madrid, Francisco Martín, quien aprovechó su participación en ediciones anteriores para cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como represalia, las portavoces del PSOE en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar y Reyes Maroto, no tienen previsto acudir hoy a los actos oficiales de la Comunidad, pese a estar invitadas. Espinar confirmó a ABC que no acudiría a los actos presididos por Ayuso, a pesar de que en la Comunidad aseguran que les ha llegado la confirmación de su asistencia.

El PSOE ha decidido organizar su propio acto alternativo en la Rosaleda, en el Parque del Oeste, a partir de las 12.30, para brindar «por una región más justa e igualitaria». En la invitación enviada por Óscar López se incluyen un dibujo de la Real Casa de Correos y «2 vivas»: «¡Viva toda la Comunidad de Madrid! ¡Viva la democracia!»

Tanto el PSOE como Más Madrid aprovecharon su presencia a la manifestación del 1 de Mayo para cargar contra la presidenta Ayuso por el «show» que, en su opinión, ha organizado en la Puerta del Sol este viernes. Desde los dos partidos de la izquierda denunciaron su «sectarismo» por no invitar a los miembros del Gobierno de Sánchez.

Presencia de Más Madrid

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, criticó que el «show» de Ayuso se vaya a «pagar entre todos los madrileños». No obstante, el partido de Mónica García ha querido diferenciarse del PSOE y sí estará representado en los actos de Sol. Así, tienen previsto acudir desde primera hora de la mañana la propia Bergerot, junto a la portavoz adjunta en la Asamblea, María Pastor, y la secretaria general del grupo parlamentario, Marta Carmona. No estará Mónica García, ni siquiera en su papel de portavoz del partido. Según explicó Bergerot, Más Madrid no quiere dejar a Ayuso «el monopolio» de esta celebración, porque «es de todos los ciudadanos de la región». Su decisión de estar presentes les sirve, además, para remarcar otra diferencia con el PSOE de López.

Precisamente, el secretario general de los socialistas madrileños aprovechó su presencia en la manifestación del 1 de mayo para criticar a Ayuso y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de quienes aseguró que forman «la pareja más sectaria que ha habido nunca al frente de los gobiernos en Madrid». «Ya queda menos, Madrid tendrá un Gobierno para todos», aseguró, antes de asegurar que este viernes se celebrará el Día de la Comunidad «entre todos, muy a pesar del sectarismo de Ayuso y Almeida».

Antes de la manifestación, López se encargó de enviar un mensaje «a todos los fachas y a todos los ultras» y calentar así un poco más el ambiente político en Madrid y en todo el país: «Que pierdan toda esperanza, los derechos de los trabajadores van a seguir avanzando en España».

Desde el Partido Popular de Madrid criticaron el boicot del Gobierno a la fiesta de Sol y el plantón de las portavoces socialistas a la celebración institucional de la Comunidad. «Si el PSOE quiere excluirse de las instituciones que no domina está cogiendo una deriva populista y antisistema. Por no decir que es infantilismo», afirmó el secretario general del PP de Ayuso, Alfonso Serrano.

Fuentes populares compararon el plantón de Espinar y Maroto a la fiesta institucional con esta supuesta reacción del PP: «Es como si el Partido Popular monta su propio acto de la Constitución el 6 de diciembre por no aguantar a Francina Armengol en el Congreso de los Diputados». Pese a las diferencias políticas y el enfrentamiento con el Gobierno o las discrepancias con la presidenta del Congreso, el PP no deja de ir a las recepciones oficiales en el Parlamento.

Las mismas fuentes consultadas del PP de Ayuso subrayaron que los actos de este viernes en la Puerta del Sol «no son del Partido Popular, pero sí son una alternativa frente al sectarismo del Gobierno de Sánchez por haber eliminado el desfile militar».

En marzo, la presidenta Ayuso envió una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que le pedía que reconsiderase su «boicot» a que el Ejército participara en los actos del Dos de Mayo. La ministra había rechazado esa participación de las Fuerzas Armadas con este comentario: «Pasar revista con un pasodoble en un acto militar quizá no sea lo más recomendable». Desde la Comunidad recordaron entonces que la música que acompaña al desfile la elige el propio Ejército, y desde luego no Ayuso. En la Comunidad de Madrid muchos creen que en años anteriores no gustó nada a la izquierda en general y al Gobierno en particular el protagonismo de Ayuso durante esos desfiles.

La presidenta recordó en su carta a la ministra que «desde el primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, el pueblo madrileño ha celebrado su día grande con su Ejército, para goce de niños a mayores, junto con todos los que nos visitan y disfrutan de un evento tan popular como querido». Por eso, fuentes de la Comunidad de Madrid apuntan directamente a Pedro Sánchez como responsable de lo que consideran un «castigo» más a la región y a los madrileños, además de un «insulto» al pueblo de Madrid.

En el entorno de Ayuso denunciaron ayer que «han intentado boicotear a los madrileños su fiesta quitando por primera vez la presencia de las Fuerzas Armadas». «Pero Madrid siempre resiste», advierten.

Desde el PP de Ayuso defienden que el Gobierno regional ha tenido que reaccionar ante ese boicot del Gobierno de Sánchez y por eso decidió sacar los actos principales al exterior, para compartir el Día de la Comunidad al lado de los ciudadanos. «El Dos de Mayo no son solo las medallas. Es celebrarlo con la gente», subrayan los populares madrileños.

Ensayo general

El Gobierno regional y el PP esperan «llenazo» en la plaza del kilómetro cero. Tanto, que desde el PSOE ya han comentado que los populares están movilizando dentro del partido para arropar a Ayuso. Desde la dirección del PP de Madrid se niega que se haya producido ese llamamiento a la movilización para llenar Sol: «Hemos invitado a la gente que vaya. Sin más». «Los que movilizan para su actos son los del PSOE», contratacan. En el PP creen que desde el PSOE sí podrían organizar algún tipo de silbido o abucheo contra la presidenta regional.

Ayer por la mañana se realizó un ensayo general ante la Real Casa de Correos, «con todo el detalle», según explicaron desde la Comunidad de Madrid. Es el primer año en que se realice todo el evento en el exterior, con las complejidades técnicas que eso supone, incluida la previsión meteorológica, que apunta a lluvias.

Este año habrá un récord histórico de invitados, mil en total, según los organizadores, más toda la gente que llenará, previsiblemente, la Puerta del Sol. Además habrá 500 asientos para el público. En la plaza se ha instalado una gran pantalla, que preside el escenario. Desde la Comunidad prometen que lo audiovisual y la música van a tener un protagonismo importante: «Se trata de la mayor producción de la historia de un Dos de Mayo».

El ambiente festivo que se podrá vivir en Sol desde primera hora estará precedido de la habitual tensión política. A partir de las 9.30 de este viernes, los dirigentes políticos que acudan al kilómetro cero tendrán a su disposición un micro para mantener viva la bronca. El delegado del Gobierno, los ministros y el PSOE en general lo harán desde su acto alternativo en el Parque del Oeste.

Tras las declaraciones previas de los políticos, se llevará a cabo la tradicional ofrenda floral ante la placa de los héroes populares del Dos de Mayo. A continuación, la presidenta regional entregará las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo a personalidades, instituciones y entidades sociales como reconocimiento a su solidaridad y trayectorias profesionales ejemplares.