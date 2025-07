Ayuso exige que el Gobierno Central se haga cargo de 50 menas que han solicitado asilo

El Gobierno madrileño ha exigido oficialmente al Gobierno central, a través de un requerimiento de la Consejería de Asuntos Sociales, que sea el Ejecutivo nacional el que atienda a 50 menores inmigrantes no acompañados que ahora están en centros de acogida madrileños y que son peticionarios de asilo. Se ampara para ello en la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Pedro Sánchez a hacerse cargo de más de 1.000 de estos menores que han llegado a las islas Canarias.

El portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que el requerimiento que se presenta ahora es previo a la interposición de un recurso, algo que se hará en tiempo y forma. De momento, el Ejecutivo nacional tiene un mes de plazo para responder a este requerimiento.

Los menores en concreto están en la actualidad en alguno de los centros de acogida con que cuenta la Comunidad de Madrid. «No han nacido por generación espontánea; les han traído aquí», recuerda García Martín. Algunos tienen ya el asilo concedido, y otros lo han solicitado; en todo caso, la Comunidad de Madrid recuerda al Gobierno central que están obligados por ley a ocuparse de ellos, desde el momento en que son solicitantes de asilo. Recuerda el consejero que ya ha habido una sentencia del Tribunal Supremo en este sentido, que les obliga a atender a más de 1.000 en similares circunstancias que se encuentran en la actualidad en las islas Canarias.

Sobre los 400 de estos menores inmigrantes no acompañados que iban a ser enviados desde el archipiélago a un centro de titularidad estatal en Pozuelo de Alarcón, el Gobierno madrileño asegura que no ha tenido ninguna comunicación formal ni oficial sobre el tema, más allá de lo que han conocido «por la prensa».

En este sentido, asegura el consejero que «sin que las comunidades acepten esa protección, ese traslado no se podría producir; como no tenemos ninguna comunicación, no hemos podido ni rechazar ni aceptar el traslado, por lo que no se podrá producir».