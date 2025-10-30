Suscribete a
Ayuso duplica las ayudas a la industria en sus presupuestos para 2026, y diseña un plan de modernización del sector

En sus cuentas regionales, Sanidad y Educación consumen un 58 por ciento del total del presupuesto

La nueva bajada de medio punto en el IRPF quedará pendiente para el ejercicio 2027

Menos burocracia y más tecnología: 200 millones para relanzar la industria de Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto a un dron
Sara Medialdea

Madrid

Una apuesta decidida por la industria es la que hace el presupuesto regional de la Comunidad de Madrid para 2026. Más allá de la evidente concentración del grueso de las partidas –hasta un 58 por ciento– en Sanidad y Educación, los presupuestos responden a una región que está creciendo a pasos agigantados ... , y se enfrenta con retos por este motivo. Como tener que destinar 238 millones de euros más a recetas médicas de Atención Primaria, tras haberse sumado 140.000 tarjetas sanitarias a las gestionadas por el Servicio Madrileño de Salud en el último año.

