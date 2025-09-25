Ayuso destaca que la F1 ha vendido 45.000 entradas y conseguido 25 millones de euros en ingresos

El Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid está resultando sumamente atractivo a los ciudadanos, como prueba que en las primeras operaciones de venta de localidades se hayan vendido ya 45.000 entradas, y conseguido 25 millones de euros de ingresos. Así lo ha informado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en un desayuno del Forum Nueva Economía.

Esto se celebra en un momento en que se pone en duda la capacidad del país para organizar eventos, tras lo ocurrido con la Vuelta Ciclista. Pero como ha señalado la presidenta, «nunca he visto un presidente de Gobierno jalea acosar un acontecimiento deportivo». Pero «si Sánchez cree que boicoteando la Vuelta Ciclista a España ha ganado algo, está muy equivocado», porque este es un evento que «vertebra España», y es una de las pruebas más reconocidas. «Espero que esos amigos de las herriko tabernas no vuelvan a Madrid, porque se les va a volver en contra», ha advertido Ayuso: «No van a poder parar el momento único que atraviesa esta región».

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid se va a producir en ya menos de un año: el 13 de septiembre de 2026. Las entradas generales que salieron a la venta hace unos días se agotaron en apenas dos minutos. Desde que se pusieron a la venta las entrada, en apenas unas horas, explicaron en el entorno de la presidenta, se ha vendido ya cerca del 50 por ciento del aforo de grada, por un valor de 25 millones de euros. Casi un 25 por ciento de las ventas ha sido fuera de España, aunque solo se ha hecho una campaña en formatos singulares en Dubái, Nueva York, México y Japón. Del exterior, los principales compradores, por este orden, han sido Reino Unido, México y EEUU.

«Somos capital mundial del deporte. La Fórmula 1 ya ha empezado la cuenta atrás y les voy a dar una grandísima noticia. El lunes salió a la venta a las entradas, la preventa, superando todas las expectativas. Las localidades generales se agotaron en dos minutos y hay además una lista de 235.000 personas, especialmente desde América e Hispanoamérica», explicó Ayuso en la Asamblea.

La presidenta ha hecho hincapié en las ofertas que plantea Madrid para ampliar su atractivo de cara a los turistas. Entre ellas, la celebración en breve de un partido de la Liga Americana, la NCL, en el estadio Santiago Bernabéu.

Pero además, también ha recordado que está a punto de iniciarse la programación de la Hispanidad, una fiesta por el español y la cultura común en torno a esta lengua que «el año pasado atrajo a casi 700.000 personas».