Ayuso declara la guerra total a la «maraña» de normas obsoletas en Madrid

La Comunidad presume de ser la región con menor volumen legal al año: 390 frente a las 770 en Cataluña

Isabel Díaz Ayuso, en la Jornada Agraria organizada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Madrid
Mariano Calleja

Madrid

Los madrileños tienen que convivir a diario con centenares de normas que regulan cualquier actividad y que, a menudo, convierten un trámite ordinario en una odisea administrativa. Los datos impresionan: según el Banco de España, desde la democracia se han generado más de 400. ... 000 normas nuevas en España. La Comunidad de Madrid es la región con menor volumen normativo: 390 normas anuales frente a las 770 de Cataluña. Toda una maraña legal y burocrática a la que el Gobierno de Ayuso ha declarado la «guerra total» para reducir de forma drástica la hiperregulación.

