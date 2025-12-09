Ayuso critica que se quiera elevar a «escándalo europeo» el caso de Torrejón y que «solo importe» la sanidad «donde gobierna el PP»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que se intente elevar a «escándalo europeo» el caso del Hospital de Torrejón, que se quiere utilizar como una «causa política», y no se trate la sanidad de otras regiones ... del país. «Los problemas solo importan en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular», ha denunciado.

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas desde las obras de ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid, donde ha insistido en que «solo importe» la sanidad de las regiones gobernadas por el PP. «En el caso de Torrejón entendería que se elevará a escándalo europeo si hubiera habido negligencias médicas como en otros hospitales o listas de espera como en otras zonas», ha afirmado la presidenta regional, refiriéndose a la sanidad de «Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla o Cataluña».

La presidenta regional ha incidido en que se han realizado dos informes por parte de los Técnicos de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria en los que se concluye que se han cumplido todos los objetivos marcados por el Sistema Madrileño de Salud, «no poniéndose en juego la seguridad del paciente ni la calidad asistencial» en este hospital.

«Este segundo informe -que se ha conocido este martes- ha concluido que con relación a la calidad asistencial y la seguridad del paciente se ha trabajado correctamente en todas las áreas auditadas y de manera acorde a los objetivos indicados en el Contrato Programa del Servicio Madrileño de Salud», señala la Comunidad de Madrid a través de un comunicado.

Estas declaraciones han tenido lugar horas antes de que la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se reúna, a partir de las 17.00 horas, con el francés Emmanuel de Geuser, presidente del grupo sanitario Ribera, que tiene la concesión de la gestión de ese centro. «No vamos a quedarnos en ningún momento quietos», ha insistido la presidenta regional.