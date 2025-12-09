Suscribete a
Talavera-Real Madrid, Guadalajara-Barça y At. Baleares-Atlético, los cruces de dieciseisavos

Ayuso critica que se quiera elevar a «escándalo europeo» el caso de Torrejón y que «solo importe» la sanidad «donde gobierna el PP»

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado que se quiera utilizar como «causa política»

Otro informe en el Hospital de Torrejón concluye que las Áreas de Calidad y Seguridad del Paciente «cumplen los objetivos»

Entrada del Hospital de Torrejón EFE
Amina Ould

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que se intente elevar a «escándalo europeo» el caso del Hospital de Torrejón, que se quiere utilizar como una «causa política», y no se trate la sanidad de otras regiones ... del país. «Los problemas solo importan en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular», ha denunciado.

