Ayuso cree que Sánchez ha decidido que el Gobierno «está por encima del Supremo y nadie pueda juzgarle»

El PP madrileño concluye que el Gobierno «es ilegítimo»

Ayuso denuncia los «hechos propios de una dictadura» y teme una reacción «desquiciada» de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Mariano Calleja

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estrenado la semana con la noticia de la dimisión del fiscal general del Estado, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que le condena a una inhabilitación de dos años por revelación de ... secretos. Pedro Sánchez ya ha insinuado que se recurrirá ante el Tribunal Constitucional, tras mostrar su discrepancia con la condena, y la presidenta madrileña ha criticado que pretenda corregir al Supremo desde esa instancia. «Sánchez es los tres poderes del Estado y ha decidido que el Gobierno está por encima del Supremo y nadie puede juzgarles», ha advertido Ayuso este lunes.

