Ayuso cree que Sánchez ha decidido que el Gobierno «está por encima del Supremo y nadie pueda juzgarle»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estrenado la semana con la noticia de la dimisión del fiscal general del Estado, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que le condena a una inhabilitación de dos años por revelación de ... secretos. Pedro Sánchez ya ha insinuado que se recurrirá ante el Tribunal Constitucional, tras mostrar su discrepancia con la condena, y la presidenta madrileña ha criticado que pretenda corregir al Supremo desde esa instancia. «Sánchez es los tres poderes del Estado y ha decidido que el Gobierno está por encima del Supremo y nadie puede juzgarles», ha advertido Ayuso este lunes.

«Sánchez ordena al Supremo, manda en el Constitucional, manda en la Fiscalía, en sus palabras. Por tanto, Sánchez es los tres poderes del Estado», ha subrayado Ayuso. «Por tanto, si él es los tres poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la justicia, ¿cómo se le llama?», ha comentado, después de denunciar el viernes pasado que con el caso del fiscal general del Estado se han producido hechos «propios de una dictadura».

«Por cierto, esto no tiene absolutamente nada que ver la tibieza y con la moderación, así que quienes no sufren el acoso del aparato del Estado como lo hacemos otros quizás no se atreven a hablar claro, pero los que no tenemos por qué vivir de la tibieza y la moderación decimos las cosas alto y claro antes de que sea tarde», ha aprovechado para comentar Ayuso.

La presidenta regional considera que Sánchez y su Gobierno «se creen que están por encima del Supremo, que al Supremo le ha nacido otro Supremo, que nadie puede juzgarles».

«El Gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose a ser un poder o un contrapoder o un contrapeso dentro, propio de una democracia, será perseguido y acuchillado. Van a por cualquiera que ose hacer su trabajo desde los distintos organismos y poderes que los españoles nos dimos en la Constitución», ha denunciado.

La presidenta regional ha resumido así la posición del Gobierno de Sánchez: «Ese es el grandísimo problema, que nada ni nadie está por encima de ellos. Ellos son la ley, la justicia y el Gobierno».

Ayuso se ha referido también este lunes a los pactos «ocultos» que selló Pedro Sánchez para ganar la moción de censura en 2018, que le llevó al poder cuando gobernaba Mariano Rajoy. En concreto, ha criticado la supuesta reunión que mantuvo el presidente del Gobierno con Otegi, según 'El Español', justo antes de aquella moción de censura: «Ya se corrobora y queda claro que ETA ha entregado la Legislatura a Pedro Sánchez», ha subrayado.

«No es una reunión, seguramente sean muchas a lo largo del tiempo, a espaldas de los ciudadanos. De ahí la obsesión de Bildu con la memoria histórica, con dividirnos en bandos a todos los españoles, ir contra nuestra democracia», ha comentado la presidenta regional madrileña.

A su juicio, «todo estaba en ese pacto» con Bildu. «Creo que no hay nada más miserable que deberle el Gobierno de la Nación a Bildu», ha lamentado desde Villaviciosa de Odón, donde ha presentado el Plan de Inclemencias Invernales.

Ayuso lo ha relacionad con el caso Ábalos: «Y luego no se solventa esto fingiendo que Ábalos y Koldo y Cerdán no tienen nada que ver contigo, porque gracias a ellos se reventaron las primarias en el PSOE».

«Y gracias a este pacto corrupto que nace por lo que estamos viendo también en Navarra, con Santos Cerdán, el PNV se mantiene la legislatura. Expulsaron a Rajoy con ese pacto culto que se firmó con Bildu, sin luz ni taquígrafos», ha denunciado la presidenta regional.

El PP de Ayuso, por boca de su portavoz en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha concluido que el Gobierno de Sánchez es "ilegítimo", según lo ha declarado este lunes tras la Junta de Portavoces.