Ayuso carga contra los altercados anti Israel en la Vuelta Ciclista a España

«Se puso en peligro la integridad de los corredores y se perjudicó a la imagen de España»

La presidenta del PP de Madrid aplaude a Feijóo por estar en Arganda y no en la apertura del año judicial: «Gracias por no normalizar lo que no es normal»

Arganda del Rey

Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado de forma rotunda sobre los altercados anti Israel que se produjeron en la Vuelta Ciclista a España a su paso por Bilbao y criticó que no solo se puso en peligro la integridad de los corredores«, sino que » ... perjudicaron a la imagen de España«. Lo que queda, ha subrayado durante su intervención en un mitin en Arganda del Rey, es que «un país de manera violenta atenta contra deportistas».

