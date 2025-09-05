Ayuso carga contra los altercados anti Israel en la Vuelta Ciclista a España
«Se puso en peligro la integridad de los corredores y se perjudicó a la imagen de España»
La presidenta del PP de Madrid aplaude a Feijóo por estar en Arganda y no en la apertura del año judicial: «Gracias por no normalizar lo que no es normal»
Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado de forma rotunda sobre los altercados anti Israel que se produjeron en la Vuelta Ciclista a España a su paso por Bilbao y criticó que no solo se puso en peligro la integridad de los corredores«, sino que » ... perjudicaron a la imagen de España«. Lo que queda, ha subrayado durante su intervención en un mitin en Arganda del Rey, es que «un país de manera violenta atenta contra deportistas».
«Es curioso que los más violentos, los etarras, son precisamente los que más lo jalean, porque intentan blanquearse a través de esas lecciones», ha denunciado la presidenta del PP de Madrid.
«Ellos no están para dar lecciones, nadie quiere violencia, pero ellos, como mínimo deberían taparse un poco», ha comentado. «Pues no, son los que jalean, los que organizan actos contra judíos, contra israelíes, aunque no tengan nada que ver, aunque sean científicos, empresarios, deportistas o cantantes en Eurovisión. Nada que ver. Hay que ser muy cobarde para hacer eso contra los mismos».
Ayuso ha recordado que «no es la primera vez que se atenta contra participantes israelíes». «Ya ha habido atentados en la historia, en participantes, por ejemplo, en Olimpiadas, como ocurrió en Múnich. Y es probable que la gente no se acuerde, no lo sepa, porque contra Israel a lo largo de la historia ha valido mucho, y contra el pueblo judío».
«Esos boicots son desde los años 40 y 50, cuando no había acabado casi el Holocausto habían seguido y ya parece que nos tenemos que acostumbrar a ello», ha lamentado. Ahora, según ha apuntado, lo intentan «hacer otra vez disfrazados de un interés que no es tal».
