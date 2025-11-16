Ayuso avisa de las «herencias envenenadas» que Sánchez deja a los jóvenes: «Su proyecto es pernicioso»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Pedro Sánchez de dejar una herencia «envenenada» a los jóvenes y de llevar a España a la división y al «guerracivilismo», con unas consencuencias que ha tildado de « ... desastrosas» para todos los españoles.

Ayuso, en un acto de Nuevas Generaciones de Madrid, ha advertido de que el proyecto de Sánchez es «pernicioso» y ha augurado que el final de legislatura va a ser especialmente complicado por las «trampas» del presidente del Gobierno que van a tener que combatir.

«El proyecto de Pedro Sánchez es pernicioso, va a ser un final de legislatura muy complicado donde vamos a tener que combatir muchas trampas. Deja una herencia envenenada a todos los efectos a los jóvenes españoles, en el momento en el que gasta lo que no tiene y que pertenece a las generaciones futuras», ha avisado la presidenta madrileña.

A su juicio, Sánchez ha dejado endeudas a las generaciones futuras con un proyecto «que regala aviones, regala dinero, compra voluntades con el dinero de todos para intentar que no haya una alternativa política en España».

«No cabe mayor corrupción que esa utilizar el dinero y las instituciones de todos para perpetuarse en La Moncloa, no cabe mayor corrupción», ha sentenciado la presidenta del PP regional en este acto político de los jóvenes populares.

Ayuso también ha cargado contra el presidente del Gobierno por llevar a España a la división y al «guerracivilismo» con unas consecuencias «desastrosas» que se tardará mucho tiempo en arreglar, según ha avisado.

La presidenta madrileña cree que Sánchez quiere llevar a los españoles al « guerracivilismo de manera calculada» e intenta «levantar un muro constantemente». «Mientras no gobiernen los demás, todo es posible. Digo yo que algo tendremos que hacer para no colaborar con esa estrategia», ha subrayado. Ayuso se ha dirigido a los jóvenes de su partido y les ha pedido que no permanezcan inmóviles ante todo lo que está sucediendo.

A su juicio, «el socialismo y el comunismo se combaten con libertad, se hace desde ese ejemplo diario, desde la vida diaria. Es así como se combate a estos autoritarios y totalitarios que buscan otra cosa». «El muro podrá cambiar de color, pero seguirá siendo muro, y no se trata de eso, no os merecéis una España a garrotazos, que siempre esté ofendida, enfrentada y que sospeche de otros».

Además la presidenta del PP de Madrid ha criticado las imágenes que se han visto en universidades con «unos contra otros y alumnos contra alumnos». «Eso en España no se vivía desde hace décadas. Eso no nos lo podemos permitir. Ni tampoco la cancelación porque no nos gusta el ponente», ha remarcado.