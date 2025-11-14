Ayuso anuncia una ley para avanzar en la digitalización del transporte en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que sus Gobierno regional prepara una nueva ley que apostará por la digitalización del transporte con soluciones para áreas urbanas de alta demanda y municipios más despoblados. ... Esta norma introducirá nuevas tecnologías y aplicaciones de digitalización en el uso del transporte en toda la región. La ley ya ha pasado el trámite de información pública y en estos momentos se están celebrando las mesas técnicas con los agentes del sector para incorporar sus aportaciones a esta normativa.

Desde este año toda la red de autobuses interurbanos admite el pago con tarjeta bancaria, lo que simplifica el acceso, y Metro de Madrid está ultimando el mismo sistema de pago.

La nueva ley regional apostará por las tendencias de consumo, el comercio electrónico, los servicios a domicilio llamados 'ecommerce', 'delivery', la logística de Última Milla y los nuevos modelos de transporte bajo demanda para conectar los distintos modos de transporte.

Ayuso ha anunciado esta nueva ley durante su visita en Leganés a las oficinas recientemente renovadas del Grupo Ruiz, empresa familiar de autobuses fundada hace 135 años que forma parte del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y que ha extendido sus servicios a Portugal y Marruecos. Cinco generaciones de la familia Ruiz llevan trabajando en esta empresa.

La presidenta regional, junto al alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha subrayado que el transporte en la Comunidad de Madrid es «ejemplar» a ojos de todo el mundo. «El Grupo Ruiz tiene hoy más de 3.000 empleados, a la cabeza del transporte más moderno», ha reconocido. La empresa cuenta con más de 1.100 autobuses y 105 millones de viajeros cada año. «Sigue siendo una empresa con alma, fiel a sus raíces familiares y siempre mira al futuro». La empresa se fundó en 1890 por Mariano Ruiz.

El transporte en al Comunidad no ha dejado de crecer, según ha destacado la presidenta regional: 1.722 millones de viajeros al año, 307 millones en autobuses interurbanos. La Comunidad de Madrid crece a un ritmo imparable, «y no queremos que Madrid pierda el alma popular que tiene». «En este desafío el transporte planificado es fundamental».