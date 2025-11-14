Ayuso anuncia una ley para avanzar en la digitalización del transporte en Madrid

Suscribete a
Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid
Mariano Calleja

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que sus Gobierno regional prepara una nueva ley que apostará por la digitalización del transporte con soluciones para áreas urbanas de alta demanda y municipios más despoblados. ... Esta norma introducirá nuevas tecnologías y aplicaciones de digitalización en el uso del transporte en toda la región. La ley ya ha pasado el trámite de información pública y en estos momentos se están celebrando las mesas técnicas con los agentes del sector para incorporar sus aportaciones a esta normativa.

