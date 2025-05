Ayuso afianza su mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid frente al retroceso de la izquierda

Isabel Díaz Ayuso puede celebrar el Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid en homenaje a los héroes populares que plantaron cara a los invasores franceses en 1808, con perspectivas optimistas cuando se llega al ecuador de la legislatura autonómica. Según el último barómetro de GAD3 realizado para ABC ... , el PP madrileño volvería a ganar en este momento las elecciones regionales con mayoría absoluta, a pesar de los movimientos y la estrategia de los partidos de la izquierda y del Gobierno de Sánchez para tratar de desgastar y derribar a la presidenta regional en el frente político, pero también en el personal. Mientras, el PSOE madrileño, con el liderazgo renovado y Óscar López a los mandos, adelanta a un Más Madrid que se hunde y reconquista su puesto predominante en la oposición, al mismo tiempo que Vox, el cuarto partido regional con representación en la Asamblea, recupera algo del espacio perdido en las últimas elecciones y rompe su tendencia a la baja.

El trabajo de campo del barómetro de GAD3 para ABC se realizó entre los días 15 y 24 de abril, con un total de 1.013 entrevistas en la Comunidad de Madrid y un error muestral del +-3,1 por ciento. En la foto fija que refleja se observa a un PP de Madrid que mantiene la misma fuerza electoral que en 2023, cuando Ayuso consiguió su primera mayoría absoluta en las urnas, tras imponerse previamente en las elecciones adelantadas de 2021 al grito de «socialismo o libertad».

Estimación electoral Comunidad de Madrid En escaños y % de voto Estimación Abril 2025 Más Madrid 18 12,7% PSOE 33 22,4% Mayo 2023 27 18,4% 27 18,2% 135 escaños 70 47,3% 70 47,0% 11 7,3% PP 14 9,4% Vox Estimación Marzo 2025 Mayo 2023 4,8% Podemos 4,7% 2,7% Otro 3,1% 1,0% En blanco 1,0% ¿Qué valoración le merece la gestión del gobierno? Buena Regular Mala NS / NC de la Comunidad de Madrid de España 19% 43% 30% 29% 50% 27% 1% 1% Fuente: GAD3 / ABC Estimación electoral Comunidad de Madrid En escaños y % de voto PP PSOE 70 47,0% 33 22,4% 70 47,3% 27 18,2% Más Madrid 18 12,7% 27 18,4% 14 9,4% Vox 135 escaños 11 7,3% Mayo 2023 Estimación Abril 2025 Estimación Marzo 2025 Mayo 2023 4,8% Podemos 4,7% 2,7% Otro 3,1% 1,0% En blanco 1,0% ¿Qué valoración le merece la gestión del gobierno? Buena Regular Mala No sabe / no contesta de España 19% 30% 50% 1% de la Comunidad de Madrid 43% 29% 27% 1% Fuente: GAD3 / ABC

Estos casi dos años que han transcurrido desde las últimas elecciones han estado marcados por el enfrentamiento continuo del Gobierno autonómico presidido por Ayuso y el de Pedro Sánchez. A la vista de los resultados del barómetro, la presidenta regional conserva prácticamente intacta su fuerza y sus apoyos entre los madrileños. El PP volvería a obtener 70 diputados en una Cámara regional de 135 escaños, en la que se alcanza la mayoría absoluta con 68. Los populares llegarían al 47 por ciento del voto, apenas tres décimas menos que en las elecciones de 2023, con una líder que ha ejercido el papel de látigo político contra Sánchez a diario, dentro de un discurso muy en clave nacional, algo criticado siempre por la oposición.

La izquierda ha utilizado principalmente dos armas políticas contra Ayuso para tratar de destruir a la presidenta regional: los muertos en las residencias de mayores durante la pandemia y la situación fiscal de su novio. El aterrizaje del ministro Óscar López como secretario general del PSOE de Madrid, en sustitución del dimitido Juan Lobato, recrudeció los ataques de su partido a la presidenta por esos dos motivos. No hay Pleno en la Asamblea de Madrid en el que los diputados socialistas no utilicen en cada una de sus intervenciones los muertos de la pandemia o el ático del novio de Ayuso para lanzarlo contra la presidenta regional. El resultado de esa estrategia se refleja en este barómetro: no ha quitado un voto al Partido Popular.

Ahora bien, al PSOE de López le ha servido para volver a ser el principal partido de la oposición en Madrid, el puesto que ha estado ocupado en la mayoría de los 30 años que lleva sin poder gobernar en la Comunidad, ante la falta de apoyo de los ciudadanos. Los socialistas madrileños pasaron una de sus habituales crisis internas a finales del año pasado, cuando Juan Lobato dimitió. Sánchez eligió a López para encabezar el PSOE de Madrid, sin primarias de ningún tipo.

La suma del PSOE y Más Madrid pierde tres diputados en la Asamblea regional y 1,5 puntos en estimación de voto

Lo primero que hizo el ministro cuando fue proclamado secretario general fue endurecer el tono contra Ayuso y tensar aún más el debate político. Los críticos le dieron seis meses para mostrar resultados visibles. Lo que ha conseguido, de momento, es adelantar a Más Madrid y situarse con un 22,4 por ciento de voto, 4,2 puntos más que en las elecciones de 2023. Los socialistas pasarían de tener 27 diputados a 33, menos de la mitad que el PP de Ayuso.

El PSOE de Óscar López se ha beneficiado del pinchazo de Más Madrid, partido que no ha conseguido recuperarse del caso Errejón, que ha afectado a algunas de sus banderas clásicas, como la del feminismo. Con Mónica García como candidata, Más Madrid adelantó al PSOE en las elecciones regionales de 2021 y 2023, y se situó como principal partido de la oposición. En un hecho insólito, el PSOE se quedó sin el escaño de jefe de oposición en la Asamblea madrileña, y los diputados de Más Madrid desplazaron a los socialistas al centro de la Cámara. Ese hecho lleva doliendo al PSOE de Madrid desde hace cuatro años. Pero la situación podría cambiar.

Según el barómetro de GAD3, Más Madrid cae del 18,4 por ciento al 12,7 por ciento en estimación de voto, y se quedaría con 18 diputados, frente a los 27 actuales. La marcha de Mónica García al Gobierno de Sánchez como ministra de Sanidad dio paso a Manuela Bergerot como portavoz parlamentaria y jefa de la oposición, pero no ha conseguido consolidar su perfil político. A Bergerot tampoco le ha favorecido el nombramiento de la nueva portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, con un estilo duro y directo contra Ayuso que ha eclipsado a la que aún es jefa de la oposición.

El factor Podemos

Entre los dos partidos de la izquierda con representación parlamentaria en Madrid suman ahora mismo 54 diputados y el 36,6 por ciento de los votos. Pero el barómetro refleja un retroceso de la izquierda: se quedaría en este momento con 51 escaños y el 35,1 por ciento en estimación de voto, un punto y medio menos que hace dos años.

Hay un tercer partido en la izquierda que en 2023 se quedó fuera del Parlamento madrileño por unas décimas: Podemos. Hace dos años consiguió un 4,7 por ciento, cuando para entrar en la Asamblea es necesario llegar al 5 por ciento. Superado ese umbral, se estima que un partido puede pasar de cero a siete diputados, lo que cambiaría el mapa parlamentario. Ahora, el barómetro de GAD3 refleja un 4,8 por ciento de estimación de voto para el partido de Pablo Iglesias.

La caída de Más Madrid de casi seis puntos en estimación de voto beneficia al PSOE, con esa subida de 4,2, y deja a Podemos con un porcentaje de apoyos prácticamente igual al de 2023. Con todo, hay una parte del voto perdido de Más Madrid que va irremediablemente a la abstención, y que puede corresponder a un sector de la izquierda desencantada.

Ficha técnica Población: Residentes mayores de 18 años con derecho a voto.

Muestra: 1.013 entrevistas.

Ámbito: Comunidad de Madrid.

Error muestral: +- 3,1%

Fechas trabajo de campo: Del 15 al 24 de abril.

El cuarto partido madrileño que sí esta en el Parlamento regional es Vox. El partido de Santiago Abascal está atravesando una legislatura de irrelevancia en la Asamblea, al no ser necesarios sus votos para gobernar por la mayoría del PP. Ha basado su estrategia en una oposición frontal a Ayuso, a quien llega a equiparar con el PSOE, y una política rotunda contra la inmigración irregular. El barómetro le sitúa con 14 diputados, frente a los 11 que tiene en este momento, con una subida en la estimación de voto del 7,3 al 9,4 por ciento.