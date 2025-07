Ayuso advierte de que jueces y fiscales «luchan por las últimas horas que le pueden quedar al Estado de Derecho»

Isabel Díaz Ayuso ha clausurado este miércoles un foro que le va como anillo al dedo por la defensa de la libertad y porque tuvo como inspirador a Mario Vargas Llosa, al que la presidenta de la Comunidad ha recordado con emoción. Ayuso ha defendido la libertad como seña de identidad de Madrid y ha lanzado un aviso que ha sonado a emergencia nacional, al pedir amparo por los «momentos excepcionales» que vive España, con un Gobierno, ha denunciado, que «impide la alternancia política». Por eso ha avisado de las consecuencias de una democracia «raptada» y de la acción de la «mafia» del presidente Sánchez contra la «democracia liberal» en España. La presidenta regional ha advertido de que, en esta situación, jueces y fiscales están luchando «por las últimas horas de vida que le pueden quedar al Estado de Derecho».

En la clausura del Foro Atlántico, de la Fundación Internacional para la LIbertad, y con la presencia del presidente de esta fundación, Álvaro Vargas Llosa, así como de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y de los consejeros Miguel Ángel García y Rocío Albert, Ayuso ha destacado que Madrid es «una región segura donde además los ciudadanos de izquierda a derecha lo que quieren es vivir en paz, unidos y defendiendo su libertad y su prosperidad».

Ayuso ha subrayado que hoy se ha vuelto a registrar un récord histórico de empleo y de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid. «Siempre lideramos como nunca la creación de empresas, la atracción de turismo de grandes eventos».

Pero frente a esta región que, según ha remarcado, representa los mejores valores del 'liberalismo a la española', Ayuso ha constatado que los empresarios «no aguantan más intervencionismo», los españoles no soportan «más noticias desalentadoras de corrupción, ni el camino a la República federal plurinacional a la que», en su opinión, «quieren llevarnos aprovechándose del Gobierno más débil en democracia».

La presidenta autonómica madrileña ha señalado que, no obstante, hay muchas personas que no se resignan y que, por dura que sea esta situación, darán «su mejor versión». «Cuando se va a por todas, contra el Estado de derecho, empresas, jueces y medios de comunicación, todo se carcome hasta que ya no queda institución a la que acudir o medio de comunicación donde denunciarlo. Todo está comprado, todo depende del poder en España a manos del sanchismo», ha denunciado.