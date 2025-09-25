Ayuso: «Lo de acusarnos de 'dumping fiscal' es cara dura y querer igualarnos a la baja»

La jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a sacar la cara por el sistema de rebajas fiscales madrileño, que tan buenos frutos ha dado en la economía regional. Y ante las críticas de que en la región se practica el 'dumping fiscal', ha sacado las uñas para contestar que «Decir eso es cara dura: supone que nos tienen que igualar a todos a la baja, y que si a Madrid le va bien bajando los impuestos, no lo podemos hacer. Eso es el independentismo, no el amor a lo propio sino el odio a lo ajeno».

La rebaja de impuestos ha sido una de las señas de identidad de los gobiernos de Díaz Ayuso. En las últimas horas, parecía adelantarla en este viaje el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que acaba de anunciar deducciones fiscales para quienes hagan deporte -parte del precio de sus gimnasios- y para los poseedores de animales de compañía -por los gastos de veterinario, entre otros-.

La presidenta madrileña, preguntada por si copiaría estas medidas, ha dicho que se alegraba de que las comunidades tengan autonomía para regular la tributación. Y ha explicado que «la vida a la andaluza, a la gallega o a la madrileña es distinta: no tenemos puertos, vivimos del sector servicios, de una buena gastronomía, museos, eventos, y otras comunidades tienen mayor riqueza en agricultura o en la pesca. La riqueza cultural y la pluralidad de España es esto. Si me gustan medidas de Andalucía, las imito. De eso se trata: que aquello que funciona se pueda imitar». Y ha concluido: «Ojalá en Cataluña nos copiaran, pero el sectarismo y la ideología ya sabemos dónde están».

«Pretenden igualar para lo que no debemos ser iguales, y para otras cosas unas son plenamente autónomas y otras no podemos tener ni nuestra propia ley de universidad», ha reflexionado Díaz Ayuso.

La jefa del Ejecutivo regional ha defendido que «Madrid es la primera en una nación que cada vez está más descentralizada; por méritos propios, tendrá esto algo que ver». Ha recordado que con sus políticas «hemos crecido en torno a la empresa, a la pyme, a los comercios, y esa libertad que permite que cada ciudadano elija donde abrir sus negocios y sin la política de la subvenciones, como en regiones socialistas, que lo matan todo».

Ha defendido también su política de austeridad de gasto público: «Si no nos gastamos el dinero en embajadas ni lo malgastamos en eventos que no sirven de nada, pues al final eso hace que los servicios públicos funcionen y la sociedad vaya mejor». Por eso, cree que «Lo del 'dumping fiscal', la inteligencia nos llega como para darnos cuenta de que es una tomadura de pelo». Y ha recordado, una vez más, que «somos la región que más aporta, del cien por cien que recauda Madrid, el 80 por ciento va a la administración general del Estado y solo nos quedamos con el 20. Y de ese 20, el 45 por ciento se va a sanidad publica». Y ha concluido que «lo del dumping es cara dura: que nos tienen que igualar a todos a la baja, y que si a Madrid le va bien bajando los impuestos, no lo podemos hacer; eso es el independentismo, no el amor a lo propio sino el odio a lo ajeno».