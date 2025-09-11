Ayuso abrirá un piso para atender a embarazas menores y bajará impuestos a los locales con más de 50 años

Durante hora y media de discurso en el Debate sobre el estado de la región, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una batería de 50 medidas que pretenden mejorar la vida de los madrileños. Entre ellas, rebajas fiscales, nuevas leyes de apoyo a la empresa familiar, planes para atraer congresos profesionales de alto valor estratégico, un recurso en forma de piso público para apoyar a las embarazadas menores de edad, o un plan para preparar respuestas ante futuras pandemias.

Empresas familiares

Madrid va a redactar y aprobar una nueva Ley de Apoyo a la empresa familiar, que incluirá deducciones fiscales y ayudas para planes de sucesión en estos negocios. Para ello, va a contar con 2,5 millones de euros. En total, hay unas 450.000 compañías consideradas empresa familiar en Madrid, lo que representa el 93 por ciento del tejido empresarial, el 65 por ciento del PIB y que generan el 60 por ciento del empleo privado en la región.

Esta ley que se ha planteado hoy incluirá deducciones fiscales como la posibilidad de incluir a tíos y sobrinos dentro del 20 por ciento de participación accionarial para tener la consideración de empresa familiar. Y contemplará una reducción del 95 por ciento de la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a tíos y sobrinos, independientemente de si el fallecido tiene cónyuge o descendientes. La reducción de la base imponible pasa del 95 al 99 por ciento.

También se creará una plataforma para que las empresas familiares que no tengan relevo generacional puedan encontrar profesionales externos interesados en continuar el negocio.