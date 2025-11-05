Ayuso activa un plan de choque por la vivienda que aumentará la oferta de alquiler asequible hasta las 14.000 viviendas

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan de choque de vivienda, para hacer frente a uno de los principales problemas que tienen los madrileños, sobre todo los jóvenes. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha destacado que el Plan Vive de ... alquiler asequible llegará a las 14.000 viviendas entre este legislatura y el principio de la siguiente en más de una veintena de municipios.

Una de las medidas estrella es la del incremento de la oferta total de alquiler a precios asequibles hasta llegar a las 14.000 viviendas en más de una veintena de municipios. Pero hay 14 más. También se extiende el cambio de uso de suelo para la construcción de vivienda protegida en suelo que estaba destinado a edificar alojamientos hoteleros y se habilitará la construcción de vivienda protegida en suelos dotacionales de titularidad privada.

Más suelo, más vivienda y menos burocracia es la receta de la Comunidad de Madrid. La alcaldesa de Alcalá de Henares ha subrayado que en esta región se apuesta por la libertad, y no por utilizar la vivienda como «bandera ideológica», como hace, según denuncia, el Gobierno de Sánchez.

«Lideramos la construcción de vivienda nueva en toda España», ha señalado la presidenta regional. «El problema de la vivienda no se va a atajar si no lo afrontamos de raíz», ha advertido. «Tenemos un problema en Europa, en España y hay que atajarlo desde todos los ministerios y todas las administraciones. Tenemos un problema de exceso de burocracia, no digamos de impuestos, leyes sectarias, el ataque a la propiedad, inseguridad jurídica, la intromisión en el mercado, lo que causa una desaceleración en un país que hasta el año 2000 construía el doble de viviendas que ahora», ha denunciado Ayuso.

Ayuso ha explicado que este nuevo plan 2026-2027 tiene 15 medidas nuevas. «Es una prioridad y no queremos abordarla desde el sectarismo», ha remarcado. Entre las medidas, ha destacado el aumento del número de viviendas protegidas, por el incremento del 10 por ciento del suelo edificable en las parcelas destinadas a ese fin.

Es la tercera vez que la presidenta convoca a los miembros del Pacto regional por la vivienda, en el que participan las distintas administraciones y representantes del sector. El último plan, aprobado hace menos de dos años, incluía 10 medidas, que ya han sido ejecutadas en su gran mayoría. Ahora se da otro paso con más medidas, adaptadas a la realidad actual.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, que preside la Federación de municipios de Madrid, ha subrayado que el nuevo plan de choque es una respuesta clara, concreta y valiente ante un problema real como es el del acceso a la vivienda. «Mientras otros siguen instalados en el discurso, la Comunidad actúa. En Madrid, apostamos por la libertad, la gestión y los resultados. Este plan nace de la convicción de que la vivienda no puede ser rehén de la propaganda ni de la ideología». «Es un plan que piensa en las familias, los jóvenes, los municipios», ha señalado, frente a un Gobierno de la Nación que utiliza la vivienda como «bandera ideológica». «Los ayuntamientos no necesitamos más leyes que nos aten las manos, necesitamos apoyo, inversión y libertad para actuar».

En la Comunidad de Madrid presumen de su liderazgo en la construcción de vivienda protegida, con la construcción del 53 por ciento de los inmuebles de este tipo a nivel nacional. «Este éxito, en parte ha sido posible gracias al Plan Vive, el proyecto de vivienda en alquiler a precio asequible, de colaboración público-privada impulsado por el Gobierno regional».

En la actualidad, ese Plan Vive consta de 14.000 viviendas, de las que 4.875 se han entregado ya en nueve municipios de la región, como son Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, Madrid (Valdebebas), Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos. Actualmente, hay otras 3.495 en construcción en 14 municipios, como Boadilla del Monte, Pinto o Aranjuez.

15 medidas para vivienda

El Ejecutivo incorpora ahora 15 nuevas iniciativas al Plan de Choque para la Vivienda, para reforzar la estrategia implementada previamente con diez medidas iniciales, cuyo grado de cumplimiento alcanza ya el 90 por ciento. Las nuevas medidas son estas:

1. Se permitirá un incremento del 20% en la densidad y de un 10% en la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, lo que agilizará los procesos.

2. Se abaratan los costes de la construcción al permitir establecer una sola plaza de garaje por inmueble, frente a la obligación actual de disponer de una y media.

3. Se extiende el cambio de uso de suelo para la construcción de vivienda protegida en suelo que estaba destinado a edificar alojamientos hoteleros.

4. La Comunidad de Madrid habilitará la construcción de vivienda protegida en suelos dotacionales de titularidad privada.

5. Un proyecto destinado a planificar y ordenar la creación de vivienda, identificando suelo adecuado donde ubicar nuevos desarrollos urbanísticos.

6. Incremento de la oferta total de alquiler a precios asequibles hasta llegar a las 14.000 viviendas en más de una veintena de municipios.

7. Se construirán 1.000 casas más, hasta alcanzar las 5.500 destinadas a menores de 35 años y se incorporan municipios como Alcalá de Henares, Villanueva de la Cañada o Madrid capital (Aravaca).

8. La Agencia de Vivienda Social (AVS) contará con 500 nuevos hogares para familias en situación de vulnerabilidad, elevando hasta los 2.100 el número de pisos disponibles.

9. Se otorgará un sello de calidad a todas las viviendas que se adhieran al Plan Alquila que acreditará el cumplimiento de los máximos estándares de seguridad

10. Se estrena el Plan Comparte Intergeneracional para que personas mayores compartan vivienda con jóvenes, facilitando así el alojamiento a los que más dificultades encuentran actualmente en el mercado.

11. La Comunidad de Madrid refuerza el programa Mi Primera Vivienda ampliando hasta los 50 años el límite de edad para poder acceder a los avales públicos e incluyendo las construcciones de obra nueva entre las opciones financiables.

12. La Comunidad de Madrid avanza en la creación de una aceleradora urbanística regional, que ayudará a los municipios a movilizar suelo, agilizar licencias y reducir sensiblemente los plazos de tramitación.

13. La nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), facilitará la disponibilidad de terrenos para destinarlos a vivienda, desbloqueando proyectos y ofreciendo mayor seguridad jurídica a inversores, promotores y ayuntamientos. Permitirá además acortar los plazos de los nuevos Planes Estratégicos Municipales.

14. El Consorcio Urbanístico Público-Privado Puerta de Madrid, estará ubicado en Leganés y posibilitará la construcción de 4.300 viviendas.

15. La Comunidad de Madrid acaba de abrir para este curso 2025/26 un nuevo instituto público de Formación Profesional especializado en Edificación y Obra Civil.