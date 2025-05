Ayuso: «Un proyecto para España debe ser algo más que echar a Sánchez: tiene que ilusionar»

Isabel Díaz Ayuso ha presentado este lunes el nuevo libro de la expresidenta Esperanza Aguirre, 'Una liberal en política. Por qué lo que funciona es el liberalismo'. Su intervención ha sido una defensa férrea del liberalismo como modo de vida, con dos pilares, la ... libertad y la vida, y ha lanzado un mensaje interno a su partido, justo cuando el PP está preparando su congreso nacional: «Un proyecto para España debe ser algo más que echar a Sánchez: tiene que ilusionar. Y lo vamos a hacer».

En la presentación del libro de Esperanza Aguirre, han acudido como invitados, además de Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y los consejeros Miguel Ángel García y Rocío Albert, entre otros. Por parte de la dirección nacional del PP ha asistido el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, así como la diputada nacional Esther Muñoz. Entre el público se han sentado antiguos dirigentes del PP durante la época de Aguirre en la Comunidad, como Francisco Álvarez-Cascos y el exalcalde José María Álvarez del Manzano. También se ha dejado ver el presidente del Atlético de Madrid.

En el acto que se ha celebrado en la sede de Abante, cuyo auditorio se ha abarrotado, Ayuso ha presentado a Esperanza Aguirre como una «liberal» en política y una «valiente». «A mi juicio, su momentos más popular llegó con la presidencia de la Comunidad de Madrid» y como presidenta del PP de Madrid, «el tarro de las esencias del PP».

La presidenta regional ha destacado las políticas liberales de Esperanza Aguirre en una región que pasó a ser el motor económico de la nación, pero también motor político. Ha recordado, entre otras cuestiones, que fue quien liberó los horarios comerciales en Madrid y fue la primera presidenta regional en contar con una consejería de Familia y Asuntos Sociales, en 2033. «La libertad y la vida son los bienes más importantes que tiene el hombre». En educación implantó el bilingüismo en inglés y los padres pudieron elegir el colegio donde educar a sus hijos según sus preferencias.

Ayuso ha defendido que «en la Comunidad de Madrid no enfrentamos al hombre con la mujer; ni a la nuclear con la renovable; ni a lo público con lo privado; ni al empresario con el empleado; ni al medioambiente con la prosperidad; ni al propietario con el inquilino; ni a rico con pobre». «Al contrario, nosotros queremos acabar con la pobreza, no con la riqueza».

Ayuso ha recordado también que con Esperanza Aguirre como presidenta regional, «la red pública sanitaria madrileña consiguió sumar decenas de centros de salud por toda la región y 12 nuevos hospitales». «Me pregunto qué hubiera sido de Madrid, con un millón de habitantes más, sin esos 12 hospitales en pandemia».

«El Partido Popular debe ser, ahora más que nunca, su mejor versión. La de una excelente gestión de los servicios públicos, con eficacia y respeto por el gasto público, pero, sobre todo, la de la defensa de una determinada forma de ver la vida», ha defendido.

«Un partido que ha de ser la casa común del centro-derecha y de todos los que amen España, respeten la Constitución, el Estado de derecho y las instituciones».

«No sobra nadie»

Ayuso ha defendido que en el PP «no sobra nadie, especialmente ahora que sufrimos el Gobierno más cínico, corrupto y anti español de nuestra Historia». «Pero un proyecto para España debe ser algo más que echar a Sánchez: tiene que ilusionar. Y lo vamos a hacer».

«Que los mejores, como siempre se hizo, estén al frente de los organismos e instituciones más importantes, dejando a los activistas de carnet, los más inútiles, fuera de ellos».

Ayuso ha advertido de que «el problema del PP ha sido cuando no ha visto el dibujo completo tras la estrategia de los enemigos de España: ya fueran los independentistas, pidiendo lo imposible; queriendo contentar a los que nunca se iban a contentar; o con la estrategia destructiva que traían Zapatero o el 15M, y toda la izquierda Bolivariana».

La batalla de las ideas

En la presentación de su libro, Esperanza Aguirre ha explicado que lo ha escrito porque le preocupa mucho la situación de España. La expresidenta ha subrayado que «es el momento» de la batalla de las ideas. «Hemos estado en el Gobierno la mitad de tiempo de la que han estado los socialistas, y toda la legislación es socialista».

Aguirre se ha preguntado por qué el PP no ha podido ilusionar a más personas, como el PSOE, y se ha respondido ella misma: «Porque no hemos sido capaces de dar la batalla cultural».

La expresidenta ha sido crítica con Mariano Rajoy por no dar la batalla de las ideas en su mandato, y se ha referido a Alberto Ruiz-Gallardón: «La gente piensa que me llevo muy mal con él, es verdad que en política defendemos diferentes ideas, pero llevó a la Comisión e Justicia el cambio del sistema de elección de los jueces, se aprobó en la comisión y se lo hacen retirar», ha recordado. Ha lamentado también que no se derogara la ley de Memoria Histórica y la política de Cristóbal Montoro, de quien ha deslizado que fue quien filtró su declaración de la renta.