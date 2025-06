El Ayuntamiento mantendrá el protocolo de cierre de El Retiro, pero estudia modificarlo en los otros ocho parques históricos

Ni cierres por zonas y ni caminos seguros. El protocolo de clausura de El Retiro por condiciones meteorológicas adversas «funciona y es una medida ponderada», por lo que no puede modificarse manteniendo las condiciones de seguridad, ha anunciado esta mañana el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, tras la última Mesa del Árbol. «El Retiro apenas está cerrado el 1% del tiempo, que es además cuando han caído el 80% de las ramas, por lo que es una medida ponderada». No obstante, sí estudiarán los datos de los otros ocho jardines históricos para modificar sus condiciones de cierre.

Carabante ha explicado que, aunque están abiertos a modificaciones siempre que no supongan relajar las condiciones de seguridad, los datos técnicos que han aportado, como mapas de calor, evidencian que «todas las zonas son susceptibles a que la caída de árboles , por lo que no hay zonas seguras con alerta roja». De hecho, ha añadido, agosto fue el año pasado el mes en el que más ramas cayeron, un total de 66, «lo que evidencia que no solo les afecta el viento y la lluvia, sino también el calor».

Tras debatir en la mesa del árbol estos datos, admite Carabante, «la oposición creo que ha entendido que no es posible modificarlo». En línea con la buena sintonía en la que ha transcurrido la reunión, el delegado se ha comprometido también a compartir las actas de cada una de las 652 incidencias que se produjeron el año pasado, con sus rivales políticos. También se han comprometido a revistar anualmente los datos y, sobre todo, a estudiar la situación del arbolado en el resto de parques.

«El Retiro tiene su singularidad, puesto que el 68% de sus árboles son maduros, y poco tiene que ver, por ejemplo, con el parque Juan Carlos I», admitió Carabante. «Parece lógico pueda singularizar en función de los datos, ese es el análisis que vamos a hacer y en su caso lo modificaremos, lógicamente no este verano, pero sí para el invierno que también conlleva muchos cierres», ha señalado. Hasta ahora, el criterio diseñado para el Retiro se había extendido al resto de parques (Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares) «por un criterio de prudencia».

Carabante también ha recordardo que el protocolo -que se creó en 2014 y se endureció en 2019- se modificó en que se pudiera actualizar el protocolo hasta una hora antes de la previsión de la alerta roja, una cuestión que ha permitido que «en numerosas ocasiones» se abriera El Retiro manteniendo «la seguridad de los visitantes». Las reparturas, añadió, no se pueden hacer de forma inmediata porque el personal del parque revisa después uno a uno todos los ejemplares. A veces, cuando el aviso se produce por la noche, esta inspección ocular no se puede completar, por lo que no se puede reabrir «hasta la mañana siguiente».

Más datos

Desde Más Madrid, ha explicado el concejal José Luis Nieto, «no están suficientemente satisfechos» con la reunión, pues creen que aún les faltan «más datos». «Nosotros hemos pedido que se diese ese mapa con los datos desagregados año a año, que sería lo más fácil para poder entender la evolución del arbolado y de las incidencias en las distintas zonas», ha detallado, aunque valoran que el gobierno municipal se haya comprometido a «individualizar» el protocolo para el resto de parques y reevaluar el protocolo año a año.

Por su parte, el PSOE ha pedido una cartografía detallada las incidencias causadas por el arbolado para poder «precisar más» las medidas preventivas y evitar «cierres completos», ha subrayado la concejala socialista Emilia Martínez Garrido.

Desde Vox, que criticaban que los parques se clausurasen precisamente los días de más calor, han pedido también más información, porque ahora saben que en agosto es cuando más se rompen, «pero no si son pequeñas, medianas o grandes y si es debido a las tormentas, al viento o al calor», ha puntualizado el concejal Ignacio Ansaldo.