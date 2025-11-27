Suscribete a
ABC Premium
Directo
Ábalos y Koldo García ingresan en la cárcel de Soto del Real
Última hora
Pérez Llorca sucede a Mazón con el apoyo de Vox

El Ayuntamiento de Madrid saca dos ofertas de empleo público con 2.381 plazas, 58 para discapacitados

La oferta supondrá un refuerzo de la sanidad, la movilidad y la administración

La Policía Municipal precinta durante un año el Teatro Barceló por exceso de aforo

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Trabajadores en una obra de construcción en Madrid
Trabajadores en una obra de construcción en Madrid EFE

NATALIA LOIZAGA

La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves la Oferta de Empleo Público (OEP) general correspondiente a 2025, con 1.275 plazas que cubrirán las necesidades de recursos humanos de los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid, además dereforzar la sanidad y la ... movilidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app