El Ayuntamiento de Madrid restaura la placa de Largo Caballero

El Ayuntamiento de Madrid ha colocado de nuevo la placa en honor al histórico dirigente socialista y expresidente del Consejo de Ministros Francisco Largo Caballero en la Junta Municipal de Chamberí, que se retiró por decisión del Pleno en 2020.

La placa ha vuelto a colocarse en su lugar original después de que los tribunales anularan el acuerdo municipal por el que se retiró el homenaje. El portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, se ha hecho eco este jueves de la noticia con un mensaje en sus redes sociales.

En el texto, ha acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de querer «reescribir la historia y destrozar a martillazos la memoria de Largo Caballero», no obstante ha celebrado que «la movilización ciudadana» y los tribunales «le pararon los pies».

«Tras años de opacidad y resistencias, la placa ha sido restaurada y repuesta en su sitio. Toda una victoria democrática», ha zanjado el concejal. Desde Más Madrid también han exigido un acto público institucional de reinauguración de la placa que sirva como «desagravio y reconocimiento de la memoria democrática».

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, también ha hablado sobre este asunto en declaraciones difundidas por el partido y ha lamentado que la reposición se haya hecho «sin transparencia y sin avisar ni a la Fundación Largo Caballero, ni a la UGT, ni al PSOE, que fueron quienes denunciaron »esta injusticia«.

«Desde el grupo socialista exigimos respeto a la memoria democrática y a las instituciones. Esta placa no es un capricho, es un símbolo de nuestra historia y de la lucha por la libertad y los derechos de los trabajadores. El Ayuntamiento no puede seguir actuando de espaldas a la ciudadanía ni a la legalidad», ha zanjado.