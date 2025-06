El Ayuntamiento de Madrid exige que el hostal de Baviera se ajuste a su licencia turística

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, se reunirá este lunes a las 19.00 horas con los vecinos del Parque de las Avenidas, en el distrito de Salamanca, para informarles sobre el requerimiento enviado al hostal ubicado en el número 9 de la avenida de Baviera.

Carabante explicó en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, que la decisión responde a la preocupación expresada por los vecinos en días anteriores. «He convocado a los vecinos para informarles de la situación y del requerimiento que le hemos hecho de la inspección, tal y como me comprometí la semana pasada con ellos porque estaban francamente preocupados», señaló.

Según detalló el delegado, el ayuntamiento ha detectado «algunas deficiencias subsanables» en el establecimiento, al que se le ha requerido que se ajuste a la licencia concedida, ya que «ampara la actividad turística, pero no hospedar refugiados o personas pendientes de asilo».

Noticia Relacionada Horror en el parque de la mezquita de la M-30: reyertas, indigencia y basura Enia Gómez Entre el tanatorio de la M-30 y el templo religioso, se abre paso el jardín de Salvador de Madariaga, un espacio deportivo abandonado a su suerte desde hace años que mantiene en vilo a sus vecinos: «Pedimos más limpieza y vigilancia»

«Lo que tenemos es la información que nos han trasladado los propios vecinos. Si el Gobierno (de España) ha tomado esa decisión y no nos ha informado, pues no me parece justificable. En todo caso, lo que sí hemos hecho es inspeccionar primero ese local, a ver si cumple toda la normativa», ha subrayado. El consistorio aún no ha concedido la licencia de funcionamiento definitiva, que solo se otorgará si se comprueba que el uso es estrictamente turístico. «Estaremos muy pendientes de que eso no se produzca», advirtió el delegado.

Los vecinos de la zona han denunciado diversas irregularidades en el inmueble. Aseguran que ha sido alquilado por un empresario extranjero con experiencia en transformar hostales turísticos de bajo coste en alojamientos para inmigrantes, sin cumplir la normativa correspondiente. Según afirman, este modelo ya se ha replicado en otros barrios madrileños como Vallecas y Pacífico, así como en varios países europeos.

Diversas irregularidades

Entre las supuestas irregularidades señalan que la salida de emergencia no es operativa, que el proyecto incumple los estatutos de las comunidades afectadas —que prohíben este tipo de negocios—, y que el inmueble se ubica justo encima de viviendas habitadas por menores, como las antiguas porterías.

Los residentes expresan su temor a que el establecimiento se convierta en un centro de acogida, «visto los antecedentes y las intenciones lucrativas sin piedad de arrendadora y empresario arrendatario y sin atender a lo que supone abrir este local en una zona residencial sin valor turístico».

«Ha habido reuniones y habrá más con el Ayuntamiento, pero no podemos bajar la intensidad y las acciones jurídicas con la administración y las contencioso administrativas. Serán contra quien sea: propietaria y arrendatario (por incumplir leyes) y contra las administraciones que den licencias tras haber sido avisadas de los incumplimientos y prevariquen», han defendido en un nuevo comunicado.