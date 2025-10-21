Suscribete a
El Ayuntamiento de Madrid estudia si recurrir al Supremo el fallo que anula la construcción de los aparcamientos del Bernabéu

El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, asegura que el proyecto de urbanización de la zona no se verá afectado por esta sentencia

El TSJM da la razón a los vecinos y anula la construcción de los aparcamientos del Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu
Estadio Santiago Bernabéu BELÉN DIAZ
A. Ould

El Ayuntamiento de Madrid se encuentra a la espera de que los servicios jurídicos municipales analicen la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón a los vecinos y anula la concesión de los aparcamientos que el Real Madrid quería ... construir junto al estadio, confirmando la sentencia en primera estancia y desestimando el recurso de apelación del consistorio y el club.

