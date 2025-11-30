El ayuntamiento impulsa el alquiler asequible: adelanta hasta 45.000 euros para reformar viviendas vacías

El Ayuntamiento de Madrid refuerza su apuesta por el alquiler asequible a través del programa ReViVa, gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid). La administración municipal adelanta hasta 45.000 euros a los propietarios de pisos vacíos para su ... reforma, con el fin de incorporarlos al mercado en régimen de alquiler asequible. El anticipo se devuelve de forma progresiva mediante descuentos en la renta mensual que percibe el propietario.

El delegado de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, ha visitado este viernes una vivienda de dos habitaciones y 43 metros útiles en Moncloa-Aravaca completamente rehabilitada por el organismo municipal gracias a este programa. La vivienda, construida en 1950 y con un notable deterioro tras dos décadas sin reformas, ha sido sometida a una actuación integral que ha modernizado su estética, mejorado la eficiencia energética e incorporado nuevas instalaciones de fontanería y electricidad. El coste de la reforma asciende a 37.000 euros.

González ha subrayado que el programa ReViVa «permite al Ayuntamiento de Madrid recuperar las viviendas vacías y ponerlas en circulación como alquiler asequible, con unas condiciones que benefician tanto al propietario como al inquilino», contribuyendo así a frenar la escalada de precios en la capital. EMVS Madrid, además de adelantar la reforma, se encarga de la gestión completa del alquiler y asume gastos como el IBI, el seguro del hogar, las reparaciones ordinarias, los gastos de comunidad y los trámites jurídicos y administrativos. El programa, que ya cuenta con casi 200 viviendas adheridas, está especialmente orientado a propietarios de pisos heredados o a personas mayores que se mudan a una residencia y buscan un ingreso estable sin asumir riesgos ante posibles impagos. EMVS garantiza el cobro del alquiler incluso en periodos sin inquilino.

En cuanto a los futuros arrendatarios, deberán cumplir con un límite de ingresos de hasta 5,5 veces el Iprem, 63.800 euros brutos anuales en el caso de personas solas o parejas, garantizándose que nunca pagarán más del 30% de su salario en concepto de renta. En el caso de la vivienda visitada, el precio máximo será de 745 euros mensuales, entre un 15% y un 20% por debajo del mercado. Todas las condiciones para propietarios e inquilinos están disponibles en la web de EMVS Madrid.

El precio de renta de la vivienda de dos dormitorios y cerca de 43 metros útiles, que esta mañana ha visitado González, será, como máximo, de 745 euros mensuales, aunque sus futuros inquilinos nunca pagarán por ella más del 30 % de sus ingresos. De esta forma, se destina a los madrileños una nueva vivienda de alquiler asequible con una renta que está muy por debajo del precio de mercado.

La vivienda está situada en el distrito de Moncloa-Aravaca, fue construida en el año 1950 y presentaba un alto grado de deterioro, con instalaciones y acabados desfasados en el tiempo, ya que no había sido objeto de reformas desde hace más de 20 años. Dado su estado inicial, se ha realizado una reforma integral, manteniendo el mismo número de estancias y la distribución. Tras las actuaciones llevadas a cabo por EMVS Madrid, no solo se ha modernizado su aspecto, también se ha mejorado la sostenibilidad y eficiencia energética de la vivienda con la renovación de la carpintería exterior y las instalaciones de fontanería y electricidad.

El coste de toda esta reforma ha sido de 37.000 euros, que se irán descontando poco a poco de la renta mensual que percibe el propietario. La empresa municipal se ha hecho cargo de los electrodomésticos, como la campana extractora, la vitrocerámica, el horno, el frigorífico, el microondas, la lavadora y el lavavajillas, sin ningún coste para la propiedad. Y es que, si el inmueble necesita obras, como en el caso de la vivienda visitada, EMVS Madrid adelanta el coste de las mismas hasta 45.000 euros al 0% de interés, y se hace cargo del IVA. Este anticipo se descuenta poco a poco de la renta mensual que percibe el propietario de la vivienda, por lo que logra mejorar y modernizar su piso, sin darse cuenta y sin sufrir las complicaciones y molestias que suelen derivar.