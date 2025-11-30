Suscribete a
El ayuntamiento impulsa el alquiler asequible: adelanta hasta 45.000 euros para reformar viviendas vacías

Álvaro González visita en Moncloa-Aravaca una vivienda rehabilitada por EMVS Madrid, integrada ya en las casi 200 que forman parte del plan municipal

Madrid sortea 378 viviendas de alquiler asequible para aquellos que ganen menos de 42.000 euros al año: cómo inscribirse y dónde estarán los pisos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, y el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, en la presentación de la segunda fase del Plan Suma Vivienda el pasado mes ayuntamiento

E. G.

El Ayuntamiento de Madrid refuerza su apuesta por el alquiler asequible a través del programa ReViVa, gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid). La administración municipal adelanta hasta 45.000 euros a los propietarios de pisos vacíos para su ... reforma, con el fin de incorporarlos al mercado en régimen de alquiler asequible. El anticipo se devuelve de forma progresiva mediante descuentos en la renta mensual que percibe el propietario.

