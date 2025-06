El Ayuntamiento de Getafe regala sus bicis tras eliminar el servicio público de alquiler

«Bicicleta urbana de estilo retro en color azul realmente chic, con un asiento muy cómodo, para jóvenes y mayores». Lo que podría ser el anuncio de un particular de Wallapop es en realidad el fin de una etapa en Getafe y una nueva polémica ... en su ayuntamiento. Lo que se ofrece, de manera gratuita, a través del portal Getafe Reutiliza para dar una segunda vida a los productos en desuso, son 144 bicicletas que hasta hace solo unos meses formaban parte de la flota del servicio de alquiler, activo desde 2012 y al que el consistorio ha puesto fin alegando falta de uso entre las críticas de la oposición.

En octubre de 2024 finalizó el último contrato de Gbici, firmado con el grupo Avanza Interurbanos, y ya no se ha vuelto a sacar a concurso el servicio, que hasta ahora se renovaba cada cuatro años. Los vehículos fueron retirados de sus estaciones y trasladados a una campa hasta que el pasado 12 de febrero la Junta de Gobierno declaró «inutilizables» las 144 bicicletas que quedaban en la flota por su «estado de deterioro» y su entrega a LYMA, la empresa municipal de limpieza, para su gestión a través del «Punto limpio».

Desde el ayuntamiento que gobierna la socialista Sara Hernández justifican este desmantelamiento en el poco uso que tenía el servicio, que aseguran se redujo a la mitad después del Covid. Durante el último año de actividad, según el consistorio, había un abonado por bici y cada una se utilizaba 1,6 veces a la semana. De los 500 usuarios activos antes de la pandemia -en una población de 183.000 habitantes- y los 80 préstamos diarios, según Avanza, se pasó a los 400 usuarios activos en 2023 y 45 préstamos diarios hasta caer a los 160 usuarios y 14 préstamos el último año de actividad, cuando el ayuntamiento ya había anunciado la decisión de no renovar el contrato.

Si bien el Gobierno local estudia un nuevo modelo, reconocen que «aún no está definido». El propio Pedro Sánchez, que comparte siglas con la alcaldesa de Getafe, anunció en septiembre una inversión de 40 millones de euros para promover el uso de la bicicleta en las ciudades. La mitad destinada precisamente a los servicios de bicicletas públicas y la otra mitad a bicicletas con asistencia eléctrica para particulares y empresas de reparto. Esta es una posibilidad que estudia el ayuntamiento, como ya tienen el resto de municipios madrileños que cuentan con un servicio de alquiler público de bicis como Madrid, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid y Leganés.

Sin embargo, a día de hoy no hay una fecha para este proyecto ni existe una subasta pública para llevarlo a cabo. De hecho, el proyecto piloto llevado a cabo con la empresa Lime de alquiler de bicis eléctricas sin base fija que arrancó en julio de 2024 no ha durado ni un año.

Coincide con la implantación de la ZBE

El fin de este servicio coincide con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones que impide circular a los vehículos más contaminantes en algunas de las zonas más transitadas del municipio como es el centro, algo que denuncian desde la oposición, que ya consideraba «abusiva» la ZBE por abarcar dos barrios enteros. «La Zona de Bajas Emisiones no casa con el desmantelamiento del servicio de alquiler de bicis», denuncia el portavoz del PP, Antonio José Mesa, que señala en que «solo meses antes de ponerle fin, en el propio informe de implementación de la ZBE el gobierno ponía en valor que Getafe tenía «otros sistemas alternativos de movilidad como Gbici» y destacaba el «fomento de la movilidad ciclista, como un cambio modal hacia un medio de transporte más sostenible, mejora de la calidad del aire y la acústica de la ZBE y la descarbonización». Denuncia, además, la falta de mantenimiento de estos vehículos que han permanecido en una campa a la intemperie.

Zona de bajas emisiones Una de las nuevas señales instaladas para delimitar la zona de bajas emisiones; debajo, el portavoz del PP, Antonio José Mesa, con las bicis del desmantelado sistema de alquiler; y el anuncio para regalarlas entre los vecinos del municipio JOSÉ RAMÓN LADRA/ABC

Fue en 2012 cuando el único gobierno del PP que ha tenido esta ciudad, históricamente socialista, puso en marcha el proyecto de alquiler de bicis. El servicio, con una inversión de 346.418 euros, se inauguró con 162 bicicletas y 19 estaciones base con columnas informatizadas repartidas por toda la ciudad como una alternativa de movilidad para los vecinos y llegó a ser el más utilizado de la región. Antes que Getafe, que fue pionero en integrar el alquiler de bicicletas en la Tarjeta de Transporte Público de la Comunidad de Madrid, su vecino Leganés ya contaba con este servicio.

Pese al cambio de gobierno posterior, las licencias se han ido renovando cada cuatro años hasta llegar a su fin más de una década después. «Evidentemente la situación ha cambiado mucho», señala el portavoz popular sobre la posible demanda de bicis eléctricas o el estado que tenían las que estaban en las estaciones. «Pero lo que no se puede hacer es sustituirlo por nada. Si las bicis estaban obsoletas, ¿se han dado cuenta ahora?», lamenta.

Las bicis, en manos de los vecinos

El futuro de esas bicis ahora está en el hogar de sus ciudadanos después de que LYMA, a través de su portal Getafe Reutiliza, las haya puesto a su disposición de forma gratuita. Pese a que necesitan reparación, los vecinos no han dudado en reservarlas. «Es más un trasto que otra cosa. Están regular, pero anda y frena», dice Silvia, que ha recogido este mismo lunes una de las bicis que hasta hace no mucho circulaba por la ciudad cambiando de manos. «La quiero para practicar el deporte que me recuerda a cuando era pequeña y pasear por la ciudad».

Silvia posa con su bicicleta recién conseguida frente a la fuente de la Cibelina José Ramón Ladra

Las últimas en recoger son las que peor estado presentan. «Me han dicho que llevan dos años en una campa. Están llenas de óxido. No sé para lo que dará», admite María después de elegir la suya, mientras la lleva de la mano hasta casa porque «es imposible ir montada».

Rita, que fue de las primeras en ir a por ella, ha tenido más suerte: «Me han dicho que hay que cambiar la cámara de las ruedas y ajustar el sillín. Frena bien. Es un poco grande pero como la quiero para aprender, me viene bien», dice esta vecina, que espera practicar con ella para poder pedalear junto a sus hijos.