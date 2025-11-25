La «avalancha» de recursos contra la tasa de basuras llega al pleno de Cibeles

Con el primer pago de la nueva tasa de basuras ya cargado a los bolsillos de los madrileños, la oposición se vuelve a erigir como voz defensora de los miles de vecinos que habrían reclamado el «tasazo» de residuos. Concretamente Vox, que ha encontrado en ... este gravamen una nueva bandera política que ondear contra el gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Sin esperar a conocer los datos oficiales que maneja el área de Hacienda, la formación eleva al pleno de Cibeles la «avalancha» de quejas por esta tasa que ha comenzado a aplicar el Ayuntamiento de Madrid en los últimos meses de 2025, para cumplir con la ley nacional que obliga a todos los municipios de España a establecer una tasa que cumpla con el principio de quien contamina, paga.

Los grupos municipales llevan meses, desde principios de año, denunciando esta recaudación y adelantándose, incluso, a la fórmula diseñada por Almeida para el caso de los madrileños, dado que la ley permite a los gobiernos municipales aplicar su propio criterio. Sin embargo, este martes será la primera vez que se exponga en pleno las quejas tras el primer desembolso.

La concejala de Vox Arantxa Cabello dirigirá su pregunta al equipo de gobierno popular al que preguntará si «cree que los madrileños merecen una explicación sobre las dificultades que está generando el Ayuntamiento ante la avalancha de recursos y reclamaciones por el tasazo de residuos» y si «tras la reacción ciudadana, piensan seguir sosteniendo que están bajando los impuestos» a los ciudadanos.

El área de Hacienda advierte de que su respuesta será similar a la que ya ofreció en la comisión del ramo de la semana pasada, cuando la concejala preguntó también sobre los cambios de la tasa para 2026. «No se trata de una nueva tasa sino una modificación de la vigente», respondieron en desde el gobierno.

Así que para este martes, por parte del PP, aseguran las fuentes municipales, recordarán que lo eliminarán cuando su partido llegue a La Moncloa y defienden que es un impuesto de Sánchez a todos los ayuntamientos y que Madrid lo ha «retrasado hasta el último momento» y le ha dado la «mayor seguridad jurídica», vaticinando que esta tasa «iba ir acompañada de una gran litigiosidad».

No obstante, el número de reclamaciones que veían venir a causa de esta nueva tasa no los darán a conocer hasta final de año, cuando finalice el plazo del pago anual. Vox tampoco maneja, por ahora, datos sobre el número de quejas. En cambio, Más Madrid, sí aporta a ABC un primer balance de las descargas del borrador del recurso que han facilitado a los ciudadanos en su página web. Según esta formación, más de 10.500 personas se han interesado por este formulario, de los que se desconoce cuántos lo han trasladado a las vías oficiales.

La ordenanza de terrazas alcanza su última fase

En este mismo pleno, el gobierno municipal aprobará, previsiblemente, su nueva ordenanza de terrazas. Y lo hará entre quejas de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que acudirá a manifestar su rechazo a las puertas de Cibeles, y de los grupos municipales, que han presentado sus propias enmiendas a la norma.

El jueves pasado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, ya admitió que veía «muy difícil» aceptar las propuestas de la oposición porque «todas van en un sentido completamente contrario a lo que es el espíritu de la norma que es buscar un equilibrio entre un sector que es estratégico para la ciudad de Madrid, como es hostelería y como es la actividad que genera, y además como punto de encuentro en la ciudad de Madrid, y por otro lado, reforzar ese descanso vecinal, como hemos hecho a través del incremento del régimen sancionador», defendió Sanz los días previos a que la nueva ordenanza alcance la última fase antes de su aprobación definitiva.