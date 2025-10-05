Avalancha de acentos en Colón por la fiesta de la Hispanidad: «Llevo más de 6 horas esperando para ver a Gloria Estefan»

Las miles de personas que desde primera hora de este domingo ya estaban apiñadas en las primeras filas del escenario levantado en Colón por la fiesta de la Hispanidad 2025 saben que no hay mejor lugar que Madrid para que Gloria Estefan celebre sus cinco décadas de carrera. Horas de viaje, madrugón y una carrera casi olímpica han sido los obstáculos que los fans de la artista cubana han tenido que superar, y con éxito, para vivir la euforia del gran momento.

Desde las 7 de la mañana llevan César, Lucy, Celine o Sergio en el paseo de Recoletos con la convicción de que conseguirían unas vistas privilegiadas del concierto de la estrella que es voz y alma de la hispanidad. Ni siquiera un pequeño susto que ha obligado a intervenir a los sanitarios de Samur entre la avalancha de acentos ante el calor veraniego de este mediodía ha desanimado a los asistentes.

Ondea la bandera peruana Lucy que anoche se acostó pronto para llegar cuanto antes a la plaza de Colón. «Por nada me perdía este momento», asegura a este periódico la mujer que vive en Madrid desde hace 17 años. Tocando la barricada ha conocido a sus compañeros en el concierto: César, Celine, Emilia y María. «La admiro porque es una mujer que ha luchado por el bienestar cubano», cuenta Celine, una dominicana de 62 años.

Será la primera vez que vean en directo a la mujer que canta el clásico de la música 'Conga', ya que un concierto de Estefan «es muy caro» y verla aquí y además gratis es toda una oportunidad para las miles de personas que han asistido a esta fiesta en el centro de la capital. «Verla en directo es algo que nunca me hubiera imaginado. Estoy muy agradecida», asegura la dominicana.

Aunque muchos asistentes han hecho nuevos amigos esperando la llegada del gran momento, otros han viajado con familiares. Sergio y Rosana son hermanos y llegaron el sábado a la capital. Saltan y gritan a un lateral del escenario con una muñeca de Gloria Estefan. «Pusieron a la venta tan solo 2.000 y conseguimos hacernos con una. Nos haría muchísima ilusión que nos la firmara», explica Sergio, un gran fan de la artista cubana. Tanto que tiene tatuado un pentagrama y la letra de una canción que Gloria Estefan cantó junto a Céline Dion y Shania Twain. «Es muy especial para nosotros», apunta.

La cantante cubana ha subido al escenario para dar un pistoletazo de salida por todo lo alto a programación de más de 200 actividades culturales que la Comunidad de Madrid ha organizado con motivo del Día de la Hispanidad, que se celebrará el próximo domingo 12 de octubre.

Además de este multitudinario espectáculo, también habrá este mismo domingo una Gran Cabalgata que recorrerá la Gran Vía, con carrozas de los países participante. Habrá 70 escenarios, distribuidos por diferentes puntos de la región, y artistas procedentes de 23 nacionalidades para celebrar esta fiesta.

Pero también se ha organizado ciclo de cine en homenaje a Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura recientemente fallecido, que se clausurará en los Teatros del Canal.