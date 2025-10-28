Suscribete a
Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

El autor confeso del triple crimen de Morata de Tajuña pide perdón: «Escuché voces y me llevaron ahí»

Ha relatado que prestó 40.000 euros a las hermanas y que estaba arruinado, por lo que tuvo que cerrar su locutorio. Tras ello, vivió seis meses con las víctimas

«¿Sabes lo que ha pasado en Morata? He sido yo. Estoy loco», la confesión del triple homicida de los hermanos Gutiérrez Ayuso

Imagen del juicio a Dilawar Hussein.
Imagen del juicio a Dilawar Hussein. EFE/TV Santiago Castro

Dilawar Hussein, autor confeso del triple crimen de Morata de Tajuña, ha admitido en el juicio que asesinó con una barra de hierro a los tres hermanos Gutiérrez Ayuso, manifestando que escuchó «voces en su cabeza» que le llevaron «ahí» y que ve «fantasmas».

El ... juicio ha quedado este martes visto para sentencia con los informes finales. Tras concluir la prueba pericial, la fiscal y la defensa han llevado a cabo el interrogatorio del acusado, quien en primer lugar ha pedido perdón por los hechos sucedidos el 17 de diciembre de 2022.

