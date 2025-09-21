Autobuses históricos de la EMT en Madrid hoy: horarios y cómo llegar

Madrid celebra un año más la Semana Europea de la Movilidad, una cita que pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de los desplazamientos sostenibles, seguros y accesibles. Bajo el lema 'Movilidad para todos', la capital se suma a esta iniciativa internacional con un completo programa de actividades impulsado por el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Transportes (EMT). La jornada de hoy, además, coincide con el Día sin Coches, lo que convierte al centro de la ciudad en un espacio reservado a peatones, ciclistas y transporte colectivo, en un ambiente festivo que busca promover hábitos respetuosos con el medio ambiente.

En este marco, la 'Fiesta de la Movilidad' se despliega a lo largo del eje que une Atocha con Colón, donde se han organizado actividades pensadas para todas las edades. Talleres de educación vial, propuestas deportivas, juegos para niños y demostraciones vinculadas con la sostenibilidad se combinan con una de las grandes atracciones de este año: la exposición de autobuses históricos de la EMT. Se trata de una ocasión única para revivir el pasado del transporte madrileño y comprobar, a pie de calle, cómo ha evolucionado la movilidad en la ciudad desde mediados del siglo XX hasta nuestros días.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha destacado la importancia de mostrar no solo los avances en tecnología y accesibilidad, sino también la transformación cultural que supone apostar por una ciudad más inclusiva y menos dependiente del vehículo privado. En palabras del propio Ayuntamiento, se trata de una jornada que combina el disfrute ciudadano con la pedagogía, al acercar de forma práctica y visual los cambios que ha vivido Madrid en materia de transporte.

Horarios para ver los autobuses históricos de la EMT en Madrid

La exhibición de vehículos históricos estará disponible hoy domingo 22 de septiembre, en horario de 11.00 a 18.00 horas. Durante toda la jornada se podrá acceder libremente al tramo comprendido entre Atocha y Colón, donde estarán desplegados tanto los autobuses más antiguos como algunos de los modelos actuales más innovadores.

En esta edición, la EMT presenta una decena de autobuses clásicos, dos vehículos oficiales y una de sus grandes novedades tecnológicas: el autobús autónomo, que simboliza el futuro inmediato del transporte urbano. Entre los modelos más llamativos se encuentran el Pegaso 6035 estándar (1971), el Pegaso 6050 estándar (1974), el Pegaso 5317 Midibús (1987) y el MAN NL313F de 15 metros para Aeropuerto (2000). Todos ellos representan hitos en la historia del transporte colectivo en Madrid, desde la llegada de los autobuses articulados hasta la mejora progresiva en accesibilidad.

Uno de los puntos de mayor atractivo será el autobús de dos pisos de 1948, auténtico icono del transporte madrileño en la posguerra, que se exhibirá junto con los modelos más recientes, mostrando en un mismo espacio un recorrido de más de setenta años de historia.

Cómo llegar

La 'Fiesta de la Movilidad' se desarrolla en pleno corazón de Madrid, por lo que la recomendación principal es evitar el coche particular y optar por el transporte público. El acceso al paseo del Prado y al eje Recoletos-Colón se puede realizar fácilmente mediante Metro y Cercanías. Las estaciones más cercanas al recorrido son Atocha, Banco de España y Colón, todas ellas conectadas con distintas líneas que facilitan la llegada desde cualquier punto de la capital.

El Ayuntamiento recuerda que el acceso peatonal será libre y que todo el recorrido estará acondicionado para pasear sin interrupciones, permitiendo tanto a madrileños como a turistas disfrutar de un evento que une tradición, innovación y sostenibilidad.

Con esta iniciativa, Madrid no solo recupera parte de su memoria colectiva, sino que también proyecta un mensaje hacia el futuro: el compromiso con una movilidad más limpia, segura y equitativa. Una jornada en la que los autobuses históricos de la EMT dejan de ser piezas de museo para convertirse en protagonistas de la ciudad, acompañados por las nuevas tecnologías que marcarán el camino de los próximos años.