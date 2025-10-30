Autobuses especiales y horarios de la EMT y los cementerios de Madrid hoy por el Día de Todos los Santos: consulta los refuerzos

Cada año, cuando llega el 1 de noviembre, los cementerios de Madrid se convierten en lugares de memoria y recogimiento vestidos de flores, fotografías y recuerdos silenciosos. La festividad del Día de Todos los Santos invita a miles de personas de la Comunidad ... de Madrid a acercarse a los principales camposantos de la capital para honrar a quienes ya no están entre nosotros. Para facilitar esos desplazamientos en una jornada de gran afluencia, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha activado un dispositivo especial de transporte y ha reforzado varias líneas de autobús con destino a los principales cementerios municipales.

El refuerzo del transporte público arranca el 25 de octubre y se prolonga hasta el 2 de noviembre, cubriendo así no solo la jornada central del 1 de noviembre, sino también los días previos. Según ha informado la EMT Madrid, el foco principal está en garantizar que los ciudadanos puedan acudir con comodidad, sin depender exclusivamente del vehículo privado y evitando atascos o saturación en los accesos. Entre los cambios anunciados se incluye la incorporación de hasta 12 autobuses adicionales en líneas convencionales y 5 vehículos extra en los servicios especiales durante la mañana del 1 de noviembre.

Líneas reforzadas hacia los principales cementerios

Las rutas que recibirán mayor atención durante estos días son aquellas que conectan con los cementerios más visitados de la ciudad.

Líneas con servicio reforzado Línea 25 (Plaza de España - Casa de Campo)

Línea 106 (Manuel Becerra - Vicálvaro)

Línea 108 (Oporto - Cementerio de Carabanchel)

Línea 110 (Manuel Becerra - Cementerio de La Almudena)

Línea 113 (Méndez Álvaro - Ciudad Lineal)

Línea 118 (Embajadores - La Peseta)

Servicio especial Plaza Elíptica - Cementerio Sur

Servicio especial Plaza de Castilla - Cementerio de Fuencarral

Rutas según el cementerio Cementerio de La Almudena: líneas 106, 110 y 113

Cementerio Sur – Carabanchel: líneas 108, 118 y SE Plaza Elíptica – Cementerio Sur

Cementerio de Fuencarral: SE Plaza de Castilla – Cementerio de Fuencarral

Cementerio de San Isidro: línea 25

En el caso de que quieras visitar alguno de estos cementerios, recomendamos aplicaciones como Moovit para comprobar horarios y cómo ir a través del transporte público sin complicaciones.

Las autoridades municipales han preparado este dispositivo especial como medida de soporte a la afluencia esperada, conscientes de que los cementerios madrileños no solo acogen actos íntimos de recuerdo, sino que representan también el lugar donde descansan escritores, músicos, actores y personajes populares que siguen formando parte de la memoria colectiva.

Por último, los cementerios municipales de Madrid no solo abrirán sus puertas para recibir ofrendas de flores y recuerdos, sino que durante la festividad de Todos los Santos extienden sus horarios de visita, lo permite que las familias tengan mayor margen para desplazarse, dedicar tiempo y compartir momentos de recogimiento con sus seres queridos.