Suscribete a
ABC Premium

El aumento del consumo de pornografía digital entre los menores moviliza al Gobierno regional

La campaña '¿Te desnudarías delante de ellos?' promueve una reflexión sobre el contenido de carácter sexual o erótico, que niños y adolescentes comparten de forma 'on line'

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales abrirá un nuevo centro público especializado, que se suma a otros recursos públicos

El 30% de los menores españoles consumen pornografía en internet

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

Los menores son especialmente vulnerables a la pornografía digital
Los menores son especialmente vulnerables a la pornografía digital ABC

ABC

Madrid

Los datos son escalofriantes. Según un reciente estudio del medidor oficial de audiencias digital, un 30% de los menores de edad residentes en nuestro país consumen pornografía. Casi 1,3 millones de niños y niñas. Además, los menores pasan cada mes una media de ... dos horas y cuarto viendo este tipo de contenido, lo que supone un 37% más de tiempo con respecto a otras generaciones inmediatamente anteriores. Los chicos destinan 2 horas y 42 minutos, mientras que las chicas dedican 1 hora y 28 minutos mensuales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app