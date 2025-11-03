El aumento del consumo de pornografía digital entre los menores moviliza al Gobierno regional

Los datos son escalofriantes. Según un reciente estudio del medidor oficial de audiencias digital, un 30% de los menores de edad residentes en nuestro país consumen pornografía. Casi 1,3 millones de niños y niñas. Además, los menores pasan cada mes una media de ... dos horas y cuarto viendo este tipo de contenido, lo que supone un 37% más de tiempo con respecto a otras generaciones inmediatamente anteriores. Los chicos destinan 2 horas y 42 minutos, mientras que las chicas dedican 1 hora y 28 minutos mensuales.

Urgen las políticas para poner límite a este fenómeno del consumo de pornografía durante la infancia y la adolescencia y la Comunidad de Madrid ha iniciado una campaña, operativa hasta el 30 de noviembre, para concienciar a los jóvenes de los riesgos a los que están expuestos en las redes sociales. El lema '¿Te desnudarías delante de ellos?' interpela directamente a niños y adolescentes.

Durante la presentación de la campaña este lunes, que podrá verse en medios de comunicación, redes sociales y ámbitos de enseñanza, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha explicado que el objetivo es advertir del peligro de «la pérdida del control sobre lo que se comparte», así como la «normalización del sexo como producto y la banalización del consentimiento».

Noticia Relacionada El cannabis ya es la droga por la que más se trata a los menores en Madrid Isabel Gutiérrez Rico La edad de inicio en su consumo baja de los 15 años, según los últimos datos ofrecidos por Proyecto Hombre

Dávila ha recordado que la educación digital y afectivo-sexual son «las herramientas más poderosas para protegerse y construir relaciones basadas en el respeto y la libertad».

El Gobierno regional ha invertido en la campaña un1 millón de euros, con el propósito de que sea una llamada de atención y una invitación a la reflexión entre los más jóvenes, en especial entre las niñas y adolescentes sobre el contenido de carácter sexual o erótico, que se comparte en las plataformas online a cambio de dinero.

El impacto de este tipo de contenido va más allá del plano psicológico. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el 'sexting' (envío de mensajes sexuales o eróticos) o la extorsión constituyen formas de violencia digital cada vez más frecuentes. Otros fenómenos asociados al consumo de pornografía entre los chicos y chicas, igualmente dañino son el 'grooming' (acoso sexual a menores), amparado en el anonimato, y el ciberacoso.

Además de la campaña '¿Te desnudarías delante de ellos?', y con la intención de informar y facilitar herramientas a los jóvenes para identificar, prevenir y denunciar cualquier forma de violencia física, psicológica o sexual, el Gobierno de la CAM trabaja en el fomento de una educación digital a través de iniciativas de sensibilización y recursos públicos, como el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT) para adolescentes y sus familias, que ya ha atendido a más de 43.000 personas y que interviene en cinco puntos de atención: Madrid capital, Alcalá de Henares, Torrelodones, Móstoles y Pozuelo de Alarcón.

Expuestos al peligro

Además, en 2026 la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un nuevo centro público especializado en el tratamiento de menores expuestos a situaciones de riesgo por acceder a pornografía o que se vean envueltos en problemas de violencia de cualquier tipo y medio, sea tecnológico, de bandas juveniles o con otros chicos de su entorno. Este recurso contará con profesionales que desarrollarán programas de atención e intervención psicológica y social para ayudar al menor que se encuentre en peligro, así como para asesorar a sus familiares.

A todo ello cabe sumar dos centros de crisis 24 horas, uno con ocho plazas residenciales; el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM). Operativo desde el año 2009, y otro centro pionero para ayudar a mujeres a dejar la prostitución y otro especializado para víctimas de violencia con discapacidad intelectual.