Auge y caída de Mohamed el Rubio: el mayor 'banquero' de los narcos de toda Europa

Un chalé en la urbanización de Parque Coímbra, en Móstoles, fue la penúltima madriguera de Mohamed Momen, alias el Rubio, un sirio de 39 años considerado el mayor 'banquero' de los cárteles de narcotráfico en Europa. Capaz de mover, según los investigadores, 300 millones ... de euros procedentes de los grandes cárteles nacionales e internacionales. En otro punto de Madrid, un insospechado piso de la calle de Antonio Muñoz Molina, en Rivas, residía ahora buena parte de su empleados, sirios y marroquíes que funcionaban como correos humanos del transporte de dinero en efectivo que, previa comisión de la organización criminal, devolvían lavado a los traficantes. Es el método ancestral de la 'hawala'.

La Brigada Central de Crimen Organizado ha vuelto a echarle la mano a Momen, hijo de un difunto prestamista y que mamó en casa el arte de hacerse de oro con este tipo de blanqueo. El Rubio ya fue apresado en 2022, en el marco de la operación Caldo, cuando el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional lo encarceló con decenas de subalternos. Entonces, se le acusó de dirigir una 'lavadora' de hasta 32 millones al año, aunque se sospecha que fueron más de 300, hasta convertirse en el capo de este tipo de blanqueo. Sus clientes eran, sobre todo, empresarios chinos de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, considerado el epicentro continental del fraude económico. Pero quedó en libertad con cargos, con la mera obligación de personarse en el juzgado a firmar.

Y volvió a la carga, claro. La Policía Nacional, sin embargo, no le quitó el ojo de encima y detectó que en el piso de Rivas Vaciamadrid se podría esconder muchísimo dinero en efectivo. El olfato no les falló. Hasta hace tres años su centro de operaciones era el restaurante El alma de damasco, en la ciudad fuenlabreña. El establecimiento fue atacado de manera salvaje por la Mocro Maffia de Suecia, pues le reclamaba una partida de dinero que no había satisfecho íntegramente.

Ahora todo se centralizaba desde la modesta vivienda ripense. Fuentes del caso explican a ABC que la operación Gambito arrancó en mayo. La primera semana de noviembre se han practicado dieciséis detenciones, entre ellas la del líder, de los que seis están ya a la sombra. Lo que se ha vuelto a desmantelar es una suerte de 'entidad bancaria' que se dedicaba a recibir y reenviar dinero procedente del narcotráfico.

La 'hawala' puede resumirse en el envío del dinero obtenido de la droga por parte de los narcos a los blanqueadores, que, a cambio de una comisión (puede ser del 3%), lo reintegran a sus 'propietarios' en mano. Para ello, realizaban viajes a distintos puntos de España, a veces con ida y vuelta en el mismo día. Normalmente, los narcos utilizan en este tipo de tratos los llamados 'tokens', que suelen ser billetes marcados que se entregan al llegar a una cita, como una especie de salvoconducto. Este método se ha visto también en pases de droga planeados, por ejemplo, en el centro comercial Plenilunio de Madrid.

En este caso, las 'mulas' llevaban los fajos de dinero precintados y escondidos en caletas (dobles fondos) de los vehículos que utilizaban en los traslados para verse con los clientes. Es una manera mucho más discreta, aunque también con otros riesgos añadidos, que las transferencias bancarias normales y el tránsito de dividas en forma de criptomonedas.

Por medio mundo

Luego, los narcos reutilizan los millones obtenidos en comprar nuevos alijos y en dar apariencia de legalidad a las ganancias. Mohamed llevaba cinco años, al menos, operando, aunque el rastro de su padre es de, mínimo, una década atrás. El Rubio presuntamente estaría, en todos estos años. detrás del blanqueo de toneladas de droga con destino y origen en Colombia, los Países Bajos, España, Brasil, Turquía y, por supuesto, de China.

A los ahora encartados se les acusa de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tenencia de ilícita de armas y falsificación de moneda. Instruye el juzgado número 3 de Arganda del Rey.

A inicios del mes actual, la Policía Nacional, con grupos operativos armados hasta los dientes por la peligrosidad de estos delincuentes, llevó a cabo la fase de explotación. Se practicaron la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga. Los agentes han intervenido más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos del calibre 9 milímetros y ocho vehículos de alta gama.

Durante la investigación han sido detenidas 16 personas en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión provisional.

Flota de VTC

El capo sirio tiene a su nombre una empresa de bienes raíces, el negocio inmobiliario, con intereses en Europa y Dubái. Aunque también se le ha vinculado aparentemente de manera legal con la compra-venta de vehículos. Por ejemplo, compró una flotilla de VTC. Unas prácticas que realmente funcionarían como pantalla para reintegrar el dinero procedente del mundo criminal en el circuito legal.

Ya sin el paraguas de su padre, ha sabido montarse una vida de lujo y excesos, pese a ser un padre de familia. Cambió su residencia en una zona acomodada del norte de Madrid por la urbanización Parque Coímbra, en la que convive una mayoritaria población de personas normales con más de un criminal, narco y alunicero muy conocido. Son viviendas con amplias zonas ajardinadas y varios cientos de metros cuadrados. Su celda ahora tiene doce.