Suscribete a
ABC Premium

Auge y caída de Mohamed el Rubio: el mayor 'banquero' de los narcos de toda Europa

La Brigada de Crimen Organizado apresa al clan del sirio que lavó las ganancias de traficantes desde Rivas

Cobo Calleja es ya la mayor central del blanqueo de la 'marihuana china'

La Policía Nacional, durante el registro en el piso de Rivas de la operación Gambito
La Policía Nacional, durante el registro en el piso de Rivas de la operación Gambito ABC
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un chalé en la urbanización de Parque Coímbra, en Móstoles, fue la penúltima madriguera de Mohamed Momen, alias el Rubio, un sirio de 39 años considerado el mayor 'banquero' de los cárteles de narcotráfico en Europa. Capaz de mover, según los investigadores, 300 millones ... de euros procedentes de los grandes cárteles nacionales e internacionales. En otro punto de Madrid, un insospechado piso de la calle de Antonio Muñoz Molina, en Rivas, residía ahora buena parte de su empleados, sirios y marroquíes que funcionaban como correos humanos del transporte de dinero en efectivo que, previa comisión de la organización criminal, devolvían lavado a los traficantes. Es el método ancestral de la 'hawala'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app