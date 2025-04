Atrapados en la estación: «Nos dieron comida y mantas, pero no sabemos cuándo podremos volver»

Nada más entrar ayer en Atocha, el ajetreo constante de viajeros que van y vienen, que en realidad es su tranquilidad más preciada, parecería el habitual de cualquier martes por la mañana de no ser por unas mantas de la Cruz Roja apiladas en el ... suelo o la estampa de dos jóvenes con el sueño de Morfeo abrazadas a sus maletas. Pero aquello en realidad solo era el espejismo de la planta baja. Al subir a la primera, el caos post-apagón lo inundaba todo: miles de pasajeros, por no decir decenas de miles, esperaban maletas en mano a la entrada del control de equipaje.

Un total de 48.638 personas se vieron afectadas el día del gran fundido a negro sin poder viajar a sus destinos. A mediodía solo 13.391 habían logrado ser reubicados. Sin embargo, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, aseguró en sus redes sociales poco antes de las ocho de la tarde que «a estas horas el servicio ferroviario está prácticamente normalizado, todos los viajeros en sus destinos y asegurada la apertura de mañana» [por hoy].

Fuera de los trenes de media y larga distancia, la red de Cercanías madrileña arrancó en la mayoría de líneas al 50% y se fue elevando de forma paulatina hasta llegar al 100% a eso de las 14.00 horas. Metro hizo lo propio a las 8.00 de la mañana al 80% de la capacidad, si bien dos horas después ya funcionaba a pleno rendimiento; y los autobuses de la EMT funcionaron todo el día (y gratis) para facilitar la movilidad por la ciudad. Un compendio de esfuerzos que permitió el desatasco de una ciudad todavía atrancada en sus salidas ferroviarias.

Ataviados con chalecos amarillos, los operarios de Renfe tenían que desgañitarse para que hasta el último de los allí presentes supiese que igual era uno de los afortunados en tomar el tren. Su tren o el que le hubieran asignado dentro de la reubicación masiva que las distintas compañías habían programado para lo largo de toda la jornada. «¡10.35, Málaga; viajeros 10.35, pueden pasar por control de equipajes»!, gritaba uno de ellos, llevando el jolgorio a este improvisado espacio de desasosiego.

Para entender el funcionamiento de Atocha en una jornada doble, la de ayer y la de anteayer, conviene recurrir al efecto dominó. Viajeros que el día del apagón se quedaron atrapados y pernoctaron en la estación fueron los primeros en salir, viajeros que ayer se quedaron atrapados y pernoctaron en casas y hoteles tuvieron que esperar su turno por orden de llegada, viajeros que no se quedaron atrapados pero que tenían un billete para el día siguiente debían esperar el consecuente retraso de los convoyes… Todos, como fichas de un tablero que las propias Unidades de Intervención Policial (UIP) están tratando de organizar.

Según el horario que tuviera cada pasajero, los agentes permitían subir o bajar a la zona de embarque. Y una vez en ella, palabra de 'uipero', «te vas allí, donde puedas, y escuchas el megáfono, que están llamando». Superado el madrugón, las mantas que repartidas por Cruz Roja (de color rojo) y la UME (amarillas) comenzaban a retirarse aunque de manera desigual. «Habré recogido de las rojas unas 300 o 400», aseguraba un empleado de Acciona, antes de tocar la inefable picaresca española, que ni en días así podía faltar. «Las amarillas muchos se las han llevado. He visto a señoras cogiéndolas con el precinto y todo», añadía, con el humor necesario para afrontar el evidente sobreesfuerzo de todo el personal.

Atocha, el día D y la jornada posapagón Un grupo de bailarinas que tuvieron que quedarse a dormir en el tren seguían ayer en Atocha. Abajo a la izquierda la noche del apagón en la principal estación de Madrid. Los interurbanos fueron la última esperanza de muchos viajeros Tania Sieira e Ignacio Gil

Cuestionados por la noche pasada, todos coincidían en la misma radiografía: «Esto parecía un campo de refugiados», algo lógico, a tenor de la multitud de personas que no tuvieron más remedio que quedarse a dormir en el frío pavimento del enclave. «Mi tren a Asturias salía ayer por la mañana, pero aquí sigo casi 24 horas después», señalaba Martín, un joven peruano al que el apagón le pilló en la propia fila de embarque. «Nos quedamos todos sin saber qué hacer y ya por la tarde, cuando supe que no iba a poder salir, me fui caminando a Sol», proseguía. En el Kilómetro Cero se encontró con unos amigos y estuvo con ellos hasta las 3.00 de la madrugada, hora a la que decidió volver a la estación para terminar de aguantar la noche, ya con el suministro de luz recuperado.

Hasta que se llegó a ese esperado momento, las calles de la capital parecían sacadas de una distopía: avenidas completamente oscuras, como en los alrededores de Tirso de Molina, donde solo la linterna de los móviles o varios establecimientos iluminados con velas rompían la negra noche de Madrid. Algunos, incluso, salieron a las calles con guitarras, cajones y ganas de fiesta, que llegaron a su punto cumbre cuando las bombillas de las farolas se iluminaron.

La suspensión del Metro y la casi imposibilidad de coger un autobús (todos repletos hasta los topes) convertían el desplazamiento a pie en la única manera para muchos de ir acercándose poco a poco a sus casas. Una circunstancia que cambió con el paso de las horas: los túneles de la M-30 reabrieron progresivamente a lo largo de la noche (al amanecer, solo Azca permanecía sin suministro eléctrico), y ayer en las calles estaban todos los taxis y VTC que quisieron operar, independientemente de su día de libranza.

Colas interminables

Mientras, las historias de superación se iban amontonando en la memoria del enésimo hecho histórico de los últimos tiempos. De todas ellas, las bailarinas de Izans Dance, seis adolescentes y su profesora, varadas en Zamora hasta primera hora de ayer, se llevaron la palma. «Volvíamos de un campeonato en Vigo cuando el tren se paró justo en la estación de Zamora», cuentan. A partir de ahí, muchas horas de angustia, un par de visitas al Mercadona, agua, galletas, zumos, colacao, mantas y una noche durmiendo en el interior del convoy que ya jamás olvidarán. Ahora bien, atrapadas, pero campeonas: viajar por un sueño siempre merece la pena.

Al norte de la urbe, la foto de la habitualmente caótica estación de Chamartín era también la de las colas interminables de viajeros en los servicios de atención al cliente de Renfe, Iryo o Adif tratando de ser reubicados en nuevos trenes. Tras una noche con la luz a medias, las barras de los bares y puestos del intercambiador ya estaban sirviendo cafés, bocadillos y pinchos de tortilla a pleno rendimiento. Hasta el Burger King estaba lleno. Un consuelo para todos aquellos que salían de la oficina de información sin un nuevo billete ni una estimación sobre cuándo podrían obtenerlo.

Cristina y su amiga, dos gallegas que vinieron a Madrid a pasar el fin de semana, aún paseaban por Chamartín con las mantas que les dieron en Atocha para pasar la noche. «Ya tuvimos problemas para llegar a la estación. Teníamos un tren a Galicia a las 18.30 horas, y pusimos rumbo a la estación a eso de las 15.00 horas, pero los buses estaban llenísimos y no paraban», cuenta una de ellas. En medio del caos, pusieron rumbo a Atocha, porque les dijeron que con el billete desde Chamartín les salía el transbordo gratis. Y de ahí no pudieron salir: «Dormir no dormimos nada claro. Pero nos dieron agua, comida y mantas. Al principio no pasamos porque estaba el aforo completo, pero la gente protestó y lograron abrir más áreas para reubicarnos a todos. Un guardia estuvo allí 24 horas». A mediodía no tenían ni idea de cuándo podrían volver, aunque por la tarde empezó a restablecerse ya la conexión con Galicia.

Tres turistas irlandese rumbo a Sarria para empezar el camino de Santiago H.C.

Cerca de ellas, Sarah y sus dos amigos se sentían afortunados, dentro de lo que cabe, porque habían logrado pasar la noche en un hotel. Muchos, relataban, tuvieron que dormir en el vestíbulo de acceso a los andenes. Ellos llegaron el lunes desde Irlanda rumbo a Sarria para empezar el Camino de Santiago. Cuando estaban en el control de maletas se fue la luz. «Se apagó todo de golpe. Suerte que habíamos ido antes a un cajero a sacar 40 euros, con eso pasamos la noche. Una chica nos llevó a un supermercado para comprar comida y fruta», recordaba.

Rumbo al área de atención al cliente, una pareja de neerlandeses y un grupo de estadounidenses comentaban la odisea conjunta que vivieron el día D. Cuando se cayó el sistema eléctrico, todos estaban en un tren rumbo a Valencia. «Fue increíble, nos evacuaron en el túnel, tuvimos que ir a oscuras, recorrer varios metros, subir un montón de escaleras...», revelaban los europeos, uno de ellos invidente, que habían pasado tres noches en Madrid.

Peor se lo tomaron Franklin, Eduardo y Daniel, tres turistas que aterrizaron el lunes en Barajas para iniciar su peregrinaje a Santiago y se quedaron a medio camino. «Qué estrés, estamos en un punto que no sabemos qué hacer», asumían, antes de intentar descargarse una aplicación para comprar un billete de un autobús o un coche compartido tipo Blablacar. Para ayudar, más en tareas informativas que en otros menesteres, había también personal de la UME y la Policía Nacional. Una postal que empieza a ser demasiado familiar.