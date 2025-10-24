Suscribete a
Asesinato machista en Villaverde: la cámara y el registro del móvil delataron al encubridor de Juanjo

Arrestan al amigo del uxoricida al que llamó para que le ayudada a esconder el cuchillo

Crimen machista en Villaverde: el asesino de Marta dejó al bebé dormido en la misma habitación donde la cosió a puñaladas

El piso donde ocurrieron los hechos, el pasado lunes
El piso donde ocurrieron los hechos, el pasado lunes
Carlos Hidalgo

El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional en Madrid arrestó ayer por la mañana a un amigo de Juanjo, el asesino de su expareja, Martha, en Villaverde, como encubridor del crimen. El segundo detenido en este caso es la persona a ... la que el uxoricida telefoneó después de apuñalarla. Lo que en ese momento no sabía era que una cámara del piso donde ocurrieron los hechos estaba grabando la escena, y también con sonido: le pidió ayuda a su allegado para saber cómo podría deshacerse del cuchillo homicida.

