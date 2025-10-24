Asesinato machista en Villaverde: la cámara y el registro del móvil delataron al encubridor de Juanjo

El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional en Madrid arrestó ayer por la mañana a un amigo de Juanjo, el asesino de su expareja, Martha, en Villaverde, como encubridor del crimen. El segundo detenido en este caso es la persona a ... la que el uxoricida telefoneó después de apuñalarla. Lo que en ese momento no sabía era que una cámara del piso donde ocurrieron los hechos estaba grabando la escena, y también con sonido: le pidió ayuda a su allegado para saber cómo podría deshacerse del cuchillo homicida.

Además, la filmación recoge cómo Juanjo, con total tranquilidad, se cambió de ropa y metió en una bolsa de basura las prendas que llevaba en el momento de acabar con la que había sido su novia y madre de la bebé de ambos. La menor, de apenas 16 meses de vida, presenció la dramática secuencia del crimen. Martha, española como su verdugo, tenía 21 años y contaba con orden de alejamiento. Le habían bajado a riesgo bajo su catalogación en el sistema VioGén.

La crueldad y frialdad del presunto autor de los hechos, que ayer ingresó en prisión provisional y sin fianza por homicidio agravado por parentesco y violencia de género en Alcalá-Meco, son paralelas a su torpeza. Porque, además de ser grabado perfectamente en el piso de su víctima, no tuvo otro lugar donde refugiarse que en su propia vivienda, en Torrejón de Ardoz. Fue allí a donde acudió en primer lugar el Grupo V de Homicidios nada más conocer el crimen.

Un hecho que los investigadores no tuvieron a su alcance precisamente de mano del encubridor. Se trata de un varón español de 46 años y del círculo de Juanjo. Cuando los agentes le preguntaron por qué no había alertado de lo sucedido pese a que el sospechoso le había hecho una narración casi en directo del homicidio, negó que estuviera al tanto. Lógicamente, le hablaron de las imágenes de la cámara de seguridad y de que su número aparecía ese día y a la misma hora de la conversación en el registro de llamadas del móvil de Juanjo.

Paralelamente, la pequeña de la familia se encuentra ya en acogida por parte de la Comunidad de Madrid. Martha había permanecido en un centro de ayuda a mujeres maltratadas pero, como tantas, decidió marcharse e incluso retirar una de las denuncias contra su ex, del que se sentía sometida. Pese a ello, le bajaron el nivel de riesgo.