La Asamblea tumba la iniciativa de Vox para expulsar a los menas y reforzar la seguridad en los pueblos «castigados» por la inmigración ilegal

El PP rechaza la proposición del partido de Abascal porque no se ajusta a las competencias de la Comunidad de Madrid

Vox redobla su apuesta contra la inmigración ilegal en Madrid y desafía al PP de Ayuso

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino Efe
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Vox Madrid ha llevado este jueves al Pleno de la Asamblea su plan sobre la inmigración, un resumen de todas las medidas que propone y que pasan por expulsar a todos los inmigrantes, reforzar la seguridad en los municipios y barrios ... donde hay más «castigados» por la inmigración ilegal masiva, la expulsión de todos los menores extranjeros no acompañados (menas) y la realización de pruebas periciales de edad. Ningún grupo ha presentado enmiendas a la proposición, que ha sido rechazada por el PP, PSOE y Más Madrid. Solo ha tenido los 11 votos de Vox a favor y un total de 119 en contra.

